Гол вратаря «Реалу» и сказка Азербайджана: сумасшедшая развязка в ЛЧ!

1. Вратарь забил «королям». Вот, безусловно, главный хайлайт вечера. Португальская «Бенфика» с экс-главным тренером «Реала» Жозе Моуринью сенсационно грохнула в Лиссабоне мадридцев и магическим образом пробилась в плей-офф ЛЧ. Почему магическим? Не забей украинский голкипер Анатолий Трубин на восьмой добавленной минуте (пятый вратарь в истории, отличившийся в ЛЧ), «орлы» не опередили бы «Марсель» по разнице забитых и пропущенных мячей и не заняли бы спасительное 24-е место.