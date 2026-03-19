«Барса» поиздевалась над «Ньюкаслом», пал рекорд Месси, «Бавария» снесла «Аталанту»: вечер разгромов в ЛЧ

«Барса» расправилась с «Ньюкаслом»
Футболисты «Барселоны» просто разорвали «Ньюкасл» дома. Игра в Каталонии завершилась со счетом 7:2, что вывело команду Ханса-Дитера Флика в четвертьфинал по сумме двух встреч. Первая игра в Англии завершилась со счетом 1:1.
В следующем раунде «Барселона» встретится с «Атлетико».
В составе хозяев дубли оформили Рафинья и Роберт Левандовски, по одному мячу добавили Марк Берналь, Ламин Ямаль и Фермин Лопес. У английского клуба оба гола записал на свой счет Энтони Эланга. В концовке встречи травму получил вратарь Жоан Гарсия.
Для Левандовского этот матч стал особенным: «Ньюкасл» оказался 41-м клубом, которому он забивал в Лиге чемпионов. По этому показателю поляк вышел на первое место в истории турнира, обойдя Лионеля Месси.
Очередной рекорд побил и Ямаль: обошел самого Мбаппе! Для воспитанника «Барсы» гол стал 10-м за карьеру в Лиге чемпионов. В возрасте 18 лет и 248 дней Ламин стал самым юным игроком, забившим 10 мячей в Лиге чемпионов. До него рекордом владел Килиан Мбаппе, которому покорилось подобное достижение в возрасте 18 лет и 350 дней.
Также Ямаль стал самым юным футболистом в истории ЛЧ, забившим в двух матчах плей-офф подряд.
Серия без поражений у «Барселоны» достигла уже семи матчей: за это время каталонцы обыграли «Леванте», «Вильярреал», «Атлетико», «Атлетик» и «Севилью», а также сыграли вничью с «Ньюкаслом» в гостях.
«Ливерпуль» без проблем разобрался с турками
«Ливерпуль», похоже, психанул и решил решить все вопросы с прорывом в следующий этап ЛЧ радикально. Встреча на «Энфилде» завершилась со счетом 4:0 в пользу подопечных Арне Слота.
В составе мерсисайдцев голы забили Доминик Собослаи, Уго Экитике, Райан Гравенберх и Мохамед Салах.
Для египтянина гол стал 50-м в Лиге чемпионов за карьеру. Салах стал первым африканским футболистом, которому покорилась планка в 50 забитых мячей в ЛЧ. Для этого Салаху потребовалось провести в турнире 97 матчей.
Соперником «Ливерпуля» в четвертьфинале Лиги чемпионов станет «ПСЖ», который выбил «Челси» (5:2, 3:0). Парижане являются действующими чемпионами турнира.
«Бавария» безжалостно укатала «Аталанту»
«Бавария» знатно поиздевалась над итальянской «Аталантой». После победы со счетом 6:1 в Бергамо мюнхенский клуб выиграл на своем поле со счетом 4:1.
В составе победителей дублем отметился Харри Кейн, ставший первым англичанином с 50 голами в Лиге чемпионов и обновивший личный рекорд результативности за сезон. Только Эрлинг Холанд (за 49 матчей) и Руд ван Нистелрой (за 62 матча) забили 50 своих первых мячей в ЛЧ за меньшее количество игр.
Еще по голу забили Луис Диас и Леннарт Карль, также записавшие на свой счет по голевой передаче. Автором гола престижа в составе «Аталанты» стал Лазар Самарджич.
«Бавария» по сумме двух встреч смяла «Аталанту» со счетом 10:2 и вышла в четвертьфинал, где сыграет против мадридского «Реала».
А вот для «Аталанты» все вышло все печально: как сообщает Opta, коллетиков из Бергамо стал первым итальянским клубом, который прпопустил как минимум 10 голов в рамках двухматчевого противостояния в плей-офф еврокубков.
«Тоттенхэм» был близок к триумфу
«Атлетико» умудрился проиграть «Тоттенхэму», но все же прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу английского клуба. Первая игра завершилась со счетом 5:2.
На 30-й минуте счет в матче открыл нападающий «Тоттенхэма» Рандаль Коло-Муани. В самом начале второго тайма Хулиан Альварес сравнял счет — 47-я минута. «Тоттенхэм» вновь вышел вперед на 52-й минуте, забил Хави Симонс. Давид Ганцко на 75-й минуте восстановил равенство в счете.
Победный гол на 90+1 минуте забил Хави Симонс, оформив дубль.
В первом матче «Атлетико» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 5:2. По сумме двух матчей (7:5) в четвертьфинал турнира проходит «Атлетико», где их будет ждать «Барса».
Автор: Денис Лебеденко