«Барса» поиздевалась над «Ньюкаслом», пал рекорд Месси, «Бавария» снесла «Аталанту»: вечер разгромов в ЛЧ

Очередной рекорд побил и Ямаль: обошел самого Мбаппе! Для воспитанника «Барсы» гол стал 10-м за карьеру в Лиге чемпионов. В возрасте 18 лет и 248 дней Ламин стал самым юным игроком, забившим 10 мячей в Лиге чемпионов. До него рекордом владел Килиан Мбаппе, которому покорилось подобное достижение в возрасте 18 лет и 350 дней.