«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити», проигрывая к 88-й минуте

В составе победителей голы забили Бруну Фернандеш (88-я минута, с пенальти) и Амад Диалло (90). У «Манчестер Сити» отличился Йошко Гвардиол (36).
Команды провели 195-й очный матч в истории. «Манчестер Юнайтед» одержал 80-ю победу, «Манчестер Сити» был сильнее 61 раз, 54 встречи завершились вничью.
«Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице, подопечные Рубена Аморима набрали 22 очка. «Манчестер Сити» — пятый с 27 очками. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 22 декабря примет «Борнмут», «Манчестер Сити» днем ранее на выезде сыграет с «Астон Виллой».