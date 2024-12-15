«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити», проигрывая к 88-й минуте

«Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице, подопечные Рубена Аморима набрали 22 очка. «Манчестер Сити» — пятый с 27 очками. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 22 декабря примет «Борнмут», «Манчестер Сити» днем ранее на выезде сыграет с «Астон Виллой».