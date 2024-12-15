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«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити», проигрывая к 88-й минуте

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» в гостях со счетом 2:1 обыграл «Манчестер Сити» в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Этихад».

Источник: Reuters

В составе победителей голы забили Бруну Фернандеш (88-я минута, с пенальти) и Амад Диалло (90). У «Манчестер Сити» отличился Йошко Гвардиол (36).

Команды провели 195-й очный матч в истории. «Манчестер Юнайтед» одержал 80-ю победу, «Манчестер Сити» был сильнее 61 раз, 54 встречи завершились вничью.

«Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице, подопечные Рубена Аморима набрали 22 очка. «Манчестер Сити» — пятый с 27 очками. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 22 декабря примет «Борнмут», «Манчестер Сити» днем ранее на выезде сыграет с «Астон Виллой».

Манчестер Сити
1:2
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 16
15.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Рубен Аморим
Голы
Манчестер Сити
Йошко Гвардиол
36′
Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш
88′
Амад Диалло
(Лисандро Мартинес)
90′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
40′
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
20
Бернарду Силва
27
Матеус Нунес
9
Эрлин Бреут Холанн
47
Фил Фоден
17
Кевин Де Брейне
68′
8
Матео Ковачич
19
Илкай Гюндоган
89′
26
Савио
11
Жереми Доку
77′
10
Джек Грилиш
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
25
Мануэль Угарте
3
Нуссаир Мазрауи
78′
11
Джошуа Зиркзе
4
Маттейс де Лигт
79′
15
Лени Йоро
7
Мэйсон Маунт
14′
37
Кобби Майну
9
Расмус Хейлунн
40′
78′
21
Матеус дос Сантос Антони
16
Амад Диалло
90′
2
Виктор Линделеф
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
5
Фолы
14
0
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь