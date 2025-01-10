Страсти вокруг Ольмо и Виктора не утихают. Президента «Барселоны» могут наказать, два испанских клуба протестуют

Даже лояльные к клубу футболисты высказались против. Близкий друг звезды «Барселоны» Ламина Ямаля, сам не раз сватанный к каталонцам Иньяки Уильямс считает решение несправедливым: «Я удивлен, как и все любители футбола. Кажется, правила равны не для всех, но принимать решение должны не мы. Если так решили, значит, так тому и быть. Это не перестает нас удивлять — имидж испанского футбола может быть несколько запятнан, потому что существует множество разногласий, многое трудно понять. Мы должны закрыть эту главу ради блага испанского футбола. Я рад за Дани Ольмо и Пау Виктора, поскольку считаю, для них это очень сложная ситуация, и они лишь хотят играть в футбол. Как профессионал я рад за них обоих», — цитирует Marca нападающего «Атлетика».