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Футболисты «Минска» второй раз проиграли на турнире в Жодино

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино продолжается традиционный предсезонный футбольный турнир «Белазовец», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В сегодняшнем поединке вице-чемпион Беларуси гродненский «Неман» обыграл футболистов «Минска» с результатом 2:0. На 9-й минуте встречи счет открыл Максим Кравцов, а незадолго до финального свистка отличился Альфред Мазурин. Для минчан это второе поражение, в первом матче они уступили хозяевам соревнований бронзовым призерам первенства страны футболистам жодинского «Торпедо-БелАЗа» — 0:1. Единственный гол в этой игре забил Тимофей Шарковский, отличившийся на 74-й минуте поединка.

Таким образом, победитель турнира определится в заключительный день соревнований, 31 января, в поединке «Немана» и «Торпедо-БелАЗа».

Год назад «Неман» в третий раз подряд выиграл эти соревнования.

Минск
Неман