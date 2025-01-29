Футболисты «Минска» второй раз проиграли на турнире в Жодино

В сегодняшнем поединке вице-чемпион Беларуси гродненский «Неман» обыграл футболистов «Минска» с результатом 2:0. На 9-й минуте встречи счет открыл Максим Кравцов, а незадолго до финального свистка отличился Альфред Мазурин. Для минчан это второе поражение, в первом матче они уступили хозяевам соревнований бронзовым призерам первенства страны футболистам жодинского «Торпедо-БелАЗа» — 0:1. Единственный гол в этой игре забил Тимофей Шарковский, отличившийся на 74-й минуте поединка.