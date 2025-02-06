«Байер» в дополнительное время обыграл «Кельн» и вышел в ½ финала Кубка Германии

Счёт в матче был открыт на 45+10-й минуте, отличился полузащитник «Кёльна» Дэмион Даунс. На 54-й минуте Линтон Майна удвоил преимущество гостей. На 61-й минуте Патрик Шик отыграл один мяч. На 90+6-й минуте Шик оформил дубль и перевёл матч в дополнительное время. На 98-й минуте Виктор Бонифейс вывел хозяев вперёд.