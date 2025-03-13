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«Нафтан» победил футболистов «Минска» на старте чемпионата Беларуси

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новополоцкий «Нафтан» в гостях одержал волевую викторию над футболистами «Минска» в стартовом поединке 35-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Начало встречи прошло с преимуществом хозяев поля, и на 20-й минуте встречи первый гол нового чемпионата страны забил 20-летний полузащитник Илья Дубинец. Однако удержать победу минчанам не удалось. Вскоре после перерыва гвинейский легионер гостей Ямусса Комара сравнял результат, а незадолго до финального свистка Михаил Колядко с пенальти забил второй мяч — 2:1 в пользу «Нафтана».

Завтра на поле ФК «Минск» состоится еще одна встреча — «Ислочь» примет мозырскую «Славию».

Еще три игры первого тура пройдут 15 марта. Серебряный призер прошлого чемпионата гродненский «Неман» примет на своем поле футболистов «Молодечно», которые вернулись в элитный дивизион после долгого перерыва. Обладатель бронзы жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграет в гостях у «Гомеля», а футболисты «Витебска» у себя дома будут соперничать с борисовским БАТЭ.

Действующий чемпион страны минское «Динамо» начнет защиту титула 16 марта домашней встречей с футболистами «Сморгони». Также в воскресенье дзержинский «Арсенал» сыграет с брестским «Динамо», а футболисты «Слуцка» у себя дома примут дебютанта высшей лиги «МЛ Витебск».

Чемпионат Беларуси пройдет по классической схеме — в два круга с матчами дома и на выезде. Высшую лигу покинут команды, которые займут 15−16-е места, их заменят два лучших коллектива первой лиги. Команда, которая финиширует 14-й в элитном дивизионе, проведет переходные поединки с третьим клубом первой лиги.

Борисовский БАТЭ 15 раз становился чемпионом страны, 9 титулов у минского «Динамо», 3 — у солигорского «Шахтера», 2 — у мозырской «Славии», по разу золото брали брестское «Динамо», могилевский «Днепр», «Гомель» и бобруйская «Белшина».