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«Монако» без Головина обыграло «Анже» в чемпионате Франции

«Монако» обыграло «Анже» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Стад Раймон-Копа», завершилась с результатом 2:0 в пользу гостей.

Все мячи в этой встрече были забиты во втором тайме. Первый гол забил датский нападающий Мика Биерит на 77-й минуте, а на 88-й минуте французский форвард Манес Аклиуш реализовал удар с 11-метровой отметки.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в заявку на матч не попал. Он продолжает восстанавливаться после травмы паха.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает третью строчку — у коллектива 47 баллов после 26 встреч. «Анже» располагается на 14-й позиции — у них 27 очков после 26 игр.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Анже
0:2
Первый тайм: 0:0
Монако
Футбол, Франция, Тур 26
15.03.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Raymond Kopa
Главные тренеры
Александр Дюжо
Ади Хюттер
Голы
Монако
Мика Биерет
77′
Магнес Аклиуш
88′
Составы команд
Анже
30
Яхья Фофана
21
Жордан Лефор
25
Абдулай Бамба
26
Флоран Анин
10
Химад Абделли
52′
20
Зинедин Ферхат
2
Карлан Аркус
84′
5
Мариус Куркуль
14
Яссин Бельхдим
84′
15
Пьеррик Капель
18
Джим Аллевина
67′
28
Фарид Эль Мелали
93
Харис Белькебла
86′
7
Ибраима Ньян
19
Эстебан Леполь
84′
99
Бамба Дьенг
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
17
Уилфрид Синго
6
Денис Закария
11
Магнес Аклиуш
18
Такуми Минамино
68′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
68′
27
Крепин Диатта
12
Кайю Энрике
43′
82′
13
Кристиан Мависса
7
Элисс Бен Сегир
46′
15
Ламин Камара
8
Али Аль-Мусрати
46′
36
Бриль Эмболо
14
Мика Биерет
90′
22
Мохаммед Салису
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
16
2
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
9
12
Фолы
11
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти