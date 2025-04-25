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«Реал» может бойкотировать финал Кубка Испании, пишут СМИ

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Мадридский «Реал» рассматривает вариант с бойкотом финального матча Кубка Испании по футболу против «Барселоны», сообщает El Chiringuito TV в соцсети Х.

Источник: Reuters

Ранее судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа, назначенный главным арбитром на финал Кубка Испании, расплакался на предматчевой пресс-конференции из-за грубой критики на клубном телевидении «сливочных».

По информации источника, юристы «Реала» готовят заявление, в котором клуб будет требовать извинений от судейского корпуса. Мадридская команда рассматривает снятие с финального матча как один из возможных вариантов дальнейших действий. Ранее в пятницу «Реал» бойкотировал предматчевую пресс-конференцию и официальную тренировку.

В четверг в эфире клубного телевидения «Реала» (RMTV) ведущие раскритиковали выбор судьи на финал Кубка Испании. В видеоролике было отмечено, что при его судействе «сливочные» показывают результаты хуже, чем «Барселона». Также было выражено сомнение в компетентности рефери из-за отсутствия опыта работы на матчах Лиги чемпионов и играх сборных. Арбитра обвинили в том, что во многом из-за его работы на VAR (система видеоассистента рефери) мадридцы сыграли вничью в дерби в рамках Ла Лиги против «Атлетико» (1:1) 8 февраля.

«Эль-Класико», которое состоится в рамках финала Кубка Испании, пройдет в субботу, 26 апреля, на Олимпийском стадионе в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.