«Реал» может бойкотировать финал Кубка Испании, пишут СМИ

В четверг в эфире клубного телевидения «Реала» (RMTV) ведущие раскритиковали выбор судьи на финал Кубка Испании. В видеоролике было отмечено, что при его судействе «сливочные» показывают результаты хуже, чем «Барселона». Также было выражено сомнение в компетентности рефери из-за отсутствия опыта работы на матчах Лиги чемпионов и играх сборных. Арбитра обвинили в том, что во многом из-за его работы на VAR (система видеоассистента рефери) мадридцы сыграли вничью в дерби в рамках Ла Лиги против «Атлетико» (1:1) 8 февраля.