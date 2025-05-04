Футболисты «Минска» выиграли у «Слуцка» в матче чемпионата Беларуси

В первой половине встречи соперники обменялись голами: сначала Илья Грищенко вывел хозяев вперед, а незадолго до перерыва Александр Макась сравнял результат. Во втором тайме минчане действовали активнее, и на 61-й минуте встречи Дмитрий Лисакович забил победный гол — 2:1 в пользу «Минска».
В первой сегодняшней игре «Гомель» у себя дома сыграл вничью с «Ислочью» из Минского района — 0:0.
Турнирную таблицу возглавляет «МЛ Витебск», который вчера одолел на своем поле обладателя серебра прошлого первенства гродненский «Неман» со счетом 1:0. Второй идет мозырская «Славия», проигравшая в гостях брестскому «Динамо» с результатом 1:3. Это первое поражение мозырян в нынешнем чемпионате. Чемпионы страны минские динамовцы у себя дома одержали волевую викторию над футболистами «Витебска» — 2:1.
Результаты остальных встреч: «Сморгонь» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:1, «Молодечно» — «Нафтан» (Новополоцк) — 0:2, «Арсенал» (Дзержинск) — БАТЭ (Борисов) — 0:1.
Положение в лидирующей группе: «МЛ Витебск» — 17 очков (7 матчей), «Славия» — 14 (7), «Динамо» (Минск) — 13 (6), БАТЭ — 13 (7), «Ислочь» — 13 (7), «Минск» — 13 (7). Бомбардирскую гонку возглавляет Александр Шестюк («Ислочь»), забивший 6 мячей.
Расписание матчей 8-го тура:
- 10 мая. БАТЭ — «Динамо» (Брест), «Минск» — «Арсенал», «Молодечно» — «Гомель».
- 11 мая. «Ислочь» — «Динамо» (Минск), «Неман» — «Сморгонь», «Витебск» — «Слуцк».
- 12 мая. «Славия» — «МЛ Витебск», «Нафтан» — «Торпедо-БелАЗ».
Виталий Павлов
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