Футболисты «Минска» выиграли у «Слуцка» в матче чемпионата Беларуси

Турнирную таблицу возглавляет «МЛ Витебск», который вчера одолел на своем поле обладателя серебра прошлого первенства гродненский «Неман» со счетом 1:0. Второй идет мозырская «Славия», проигравшая в гостях брестскому «Динамо» с результатом 1:3. Это первое поражение мозырян в нынешнем чемпионате. Чемпионы страны минские динамовцы у себя дома одержали волевую викторию над футболистами «Витебска» — 2:1.