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Футболисты «Минска» выиграли у «Слуцка» в матче чемпионата Беларуси

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» добыли волевую победу в гостях у «Слуцка» в заключительном поединке 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В первой половине встречи соперники обменялись голами: сначала Илья Грищенко вывел хозяев вперед, а незадолго до перерыва Александр Макась сравнял результат. Во втором тайме минчане действовали активнее, и на 61-й минуте встречи Дмитрий Лисакович забил победный гол — 2:1 в пользу «Минска».

В первой сегодняшней игре «Гомель» у себя дома сыграл вничью с «Ислочью» из Минского района — 0:0.

Турнирную таблицу возглавляет «МЛ Витебск», который вчера одолел на своем поле обладателя серебра прошлого первенства гродненский «Неман» со счетом 1:0. Второй идет мозырская «Славия», проигравшая в гостях брестскому «Динамо» с результатом 1:3. Это первое поражение мозырян в нынешнем чемпионате. Чемпионы страны минские динамовцы у себя дома одержали волевую викторию над футболистами «Витебска» — 2:1.

Результаты остальных встреч: «Сморгонь» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:1, «Молодечно» — «Нафтан» (Новополоцк) — 0:2, «Арсенал» (Дзержинск) — БАТЭ (Борисов) — 0:1.

Положение в лидирующей группе: «МЛ Витебск» — 17 очков (7 матчей), «Славия» — 14 (7), «Динамо» (Минск) — 13 (6), БАТЭ — 13 (7), «Ислочь» — 13 (7), «Минск» — 13 (7). Бомбардирскую гонку возглавляет Александр Шестюк («Ислочь»), забивший 6 мячей.

Расписание матчей 8-го тура:

  • 10 мая. БАТЭ — «Динамо» (Брест), «Минск» — «Арсенал», «Молодечно» — «Гомель».
  • 11 мая. «Ислочь» — «Динамо» (Минск), «Неман» — «Сморгонь», «Витебск» — «Слуцк».
  • 12 мая. «Славия» — «МЛ Витебск», «Нафтан» — «Торпедо-БелАЗ».

Слуцк
1:2
Первый тайм: 0:0
Минск
Футбол, Беларусь, 7-й тур
4.05.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Городской
Главные тренеры
Виталий Павлов
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