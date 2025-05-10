Брестское «Динамо» вышло на второе место в таблице чемпионата Беларуси

В первом матче сегодняшнего дня футболисты «Минска» на своем поле сыграли вничью с дзержинским «Арсеналом» — 2:2. Минчане поначалу выигрывали, потом вперед вышли гости, а на 3-й компенсированной минуте второго тайма Руслан Хадаркевич все же спас хозяев от поражения. Также сегодня свое восьмое поражение потерпели футболисты «Молодечно», уступившие дома «Гомелю» со счетом 0:1.