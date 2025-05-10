Брестское «Динамо» вышло на второе место в таблице чемпионата Беларуси

Сегодня в поединке 8-го тура брестчане победили на поле «Борисов-Арены» футболистов БАТЭ со счетом 4:2. В составе динамовцев голевой дубль оформил Артем Быков, по разу отличились Михаил Гордейчук и Алексей Лаврик, у борисовчан мячи забили Райан Гиберо и Кирилл Черноок.
В первом матче сегодняшнего дня футболисты «Минска» на своем поле сыграли вничью с дзержинским «Арсеналом» — 2:2. Минчане поначалу выигрывали, потом вперед вышли гости, а на 3-й компенсированной минуте второго тайма Руслан Хадаркевич все же спас хозяев от поражения. Также сегодня свое восьмое поражение потерпели футболисты «Молодечно», уступившие дома «Гомелю» со счетом 0:1.
Еще три матча пройдут завтра: «Витебск» — «Слуцк», «Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Минск), «Неман» (Гродно) — «Сморгонь».
В центральном поединке 8-го тура лидер первенства «МЛ Витебск» 12 мая сыграет в Мозыре с идущей второй «Славией». Также в понедельник новополоцкий «Нафтан» примет на своем поле жодинский «Торпедо-БелАЗ».
Положение в группе лидеров сейчас таково: «МЛ Витебск» — 17 очков (7 матчей), «Динамо» (Брест) — 15 (8), «Славия» — 14 (7), «Динамо» (Минск) — 13 (6), «Ислочь» — 13 (7), «Минск» — 13 (7), БАТЭ — 13 (7). Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 6 мячей.