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Сафонов вышел в финале — и сыграл «на ноль». Есть французский требл с «ПСЖ»!

Но финал Кубка Франции с «Реймсом» стал формальностью.

Источник: Getty Images

Как и ожидалось, Матвей Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» на финал Кубка Франции с «Реймсом». Не мог же Луис Энрике проигнорировать вратаря, с которым прошли три стадии. В остальном у парижан вышла основа. Разве что у Хвичи разболелась голова, так что его заменил Дуэ. Бывает и такое.

Соперник — 16-я команда Франции, ей предстоит сыграть в «стыках». В общем, совсем не «Лион» из матча годичной давности. Да и тот победили. Что могло пойти не так? Ничего и не пошло.

Сафонова на первых минутах проверили дальним слабым ударом. Ещё он кулаком выбил мяч после подачи с углового. Но в остальном Матвей скучал. Диуфа, впрочем, расстраивать тоже поначалу у парижан не получалось: француз не совершил ни одного сейва до 27-й минуты. «ПСЖ» активно пёр в атаку и создавал моменты, только вот удачи в финальной стадии не хватало: то Дембеле на ровном месте поскользнулся, то Дуэ по ближней девятке промазал.

И всё равно парижане забили, прежде чем дали проявить себя вратарю соперника. Дважды с 17-й по 19-ю минуту! Сначала Дуэ шикарно разрезал оборону проникающей передачей, а Баркола убежал от Окуму и реализовал выход один на один. И тут же следом сработала та же связка: Дезире прострелил справа, Брэдли замкнул в касание. Прощай, интрига.

«ПСЖ» продолжал доминировать, не давая чужой обороне отдыха и как будто выкладываясь даже не на 50%. Под конец тайма снова забив: Баркола подал на дальнюю штангу, Хакими набежал и вонзил с близкого расстояния. 12:2 по ударам (второй у «Реймса» заблокировал Маркиньос) за первую половину — разница очевидна.

В перерыве Самба Диавара сделал аж тройную замену. Впереди его команда действительно задвигалась пошустрее, и всё же стоит учитывать расслабленность парижан из-за крупного преимущества. Да и к четвёртому голу они были гораздо ближе, нежели «Реймс» — к первому. Дуэ и Дембеле помешал Диуф, так что счёт сохранился. Энрике дал отдых Пачо, Мендешу, Невешу и Витинье с Дуэ, до 72-й минуты выпустив Эрнандеса, Бералдо, Маюлу и Заира-Эмери с Рамушем.

Что же Сафонов? Уверенно разыгрывал мяч с партнёрами (14 точных ближних передач из 15 и две — из трёх дальних) плюс однажды рискованно выбежал из штрафной — соперники не подловили. Также Тиа прострелил ему прямо в руки. Если бы вместо россиянина вышел парень из команды U15, ничего бы не поменялось. Жаль. Хотелось, чтобы Матвей себя проявил. Ну да и ладно: титул есть титул, да и новый «сухарь» в копилке. Уже седьмой в 17 встречах.

Российский вратарь прибавил в трофейную коллекцию к чемпионству и Суперкубку Кубок Франции. Внутренний требл — солидно. Ещё и в день триумфа «Краснодара». На очереди — финал Лиги чемпионов. Пусть там Матвей и присядет на лавку.