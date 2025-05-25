Сафонов вышел в финале — и сыграл «на ноль». Есть французский требл с «ПСЖ»!

Что же Сафонов? Уверенно разыгрывал мяч с партнёрами (14 точных ближних передач из 15 и две — из трёх дальних) плюс однажды рискованно выбежал из штрафной — соперники не подловили. Также Тиа прострелил ему прямо в руки. Если бы вместо россиянина вышел парень из команды U15, ничего бы не поменялось. Жаль. Хотелось, чтобы Матвей себя проявил. Ну да и ладно: титул есть титул, да и новый «сухарь» в копилке. Уже седьмой в 17 встречах.