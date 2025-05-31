«Славия» поднялась на второе место в таблице чемпионата Беларуси

В первом сегодняшнем поединке футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» переиграли на своей арене борисовский БАТЭ со счетом 3:2. Торпедовцы выигрывали 2:0, потом гости сравняли результат, но в самой концовке Павел Седько с пенальти забил победный гол. До этого подопечные Дмитрия Молоша потерпела три фиаско кряду: два — в матчах чемпионата, а неделю назад — в финале розыгрыша Кубка страны.