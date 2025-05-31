«Славия» поднялась на второе место в таблице чемпионата Беларуси

В первом сегодняшнем поединке футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» переиграли на своей арене борисовский БАТЭ со счетом 3:2. Торпедовцы выигрывали 2:0, потом гости сравняли результат, но в самой концовке Павел Седько с пенальти забил победный гол. До этого подопечные Дмитрия Молоша потерпела три фиаско кряду: два — в матчах чемпионата, а неделю назад — в финале розыгрыша Кубка страны.
Триумфатор кубкового турнира гродненский «Неман» не смог снова порадовать своих болельщиков, уступив гостям из мозырской «Славии» с результатом 1:2. После этого успеха мозыряне поднялись на вторую позицию в турнирной таблице.
Вчера футболисты «Ислочи» прервали пятиматчевую победную серию брестского «Динамо», обыграв его со счетом 2:1. Голевой дубль оформил Александр Шестюк, который возглавил список лучших бомбардиров, забив восемь мячей. «Ислочь», также, как и «МЛ Витебск», еще не проигрывали в нынешнем чемпионате.
Игорь Ковалевич
Михаил Мартинович
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