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«Славия» поднялась на второе место в таблице чемпионата Беларуси

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги проходят очередные встречи 11-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В первом сегодняшнем поединке футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» переиграли на своей арене борисовский БАТЭ со счетом 3:2. Торпедовцы выигрывали 2:0, потом гости сравняли результат, но в самой концовке Павел Седько с пенальти забил победный гол. До этого подопечные Дмитрия Молоша потерпела три фиаско кряду: два — в матчах чемпионата, а неделю назад — в финале розыгрыша Кубка страны.

Триумфатор кубкового турнира гродненский «Неман» не смог снова порадовать своих болельщиков, уступив гостям из мозырской «Славии» с результатом 1:2. После этого успеха мозыряне поднялись на вторую позицию в турнирной таблице.

Вчера футболисты «Ислочи» прервали пятиматчевую победную серию брестского «Динамо», обыграв его со счетом 2:1. Голевой дубль оформил Александр Шестюк, который возглавил список лучших бомбардиров, забив восемь мячей. «Ислочь», также, как и «МЛ Витебск», еще не проигрывали в нынешнем чемпионате.

Неман
1:2
Первый тайм: 0:0
Славия М
Футбол, Беларусь, 11-й тур
31.05.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
ЦСК Неман
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Игорь Ковалевич
Михаил Мартинович
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