Футболистки «Минска» сыграли вничью с брестским «Динамо» в женском чемпионате Беларуси

Сегодня в Бресте вице-чемпионки страны вышли вперед на 39-й минуте после точного удара Дарьи Протасюк. Во второй половине встречи хозяйкам удалось уйти от поражения благодаря голу Алены Гусевой — 1:1. В последнем поединке 18-го тура столичная «Зорка-БДУ» разгромила юниорскую сборную Беларуси (U-19) — 4:1.
Турнирную таблицу уверенно возглавляют действующие чемпионки футболистки минского «Динамо-БГУФК», разгромившие в Пинске местный «ДЮСШ-ПолесГУ» с сухим счетом 7:0. В 16 проведенных встречах подопечные Юрия Малеева одержали 15 викторий и один раз сыграли вничью. Результаты остальных матчей 18-го тура: «Днепр» (Могилев) — «Гомель» — 2:1, «Белшина» (Бобруйск) — «Нафтан» (Новополоцк) — 3:2.
Положение в группе лидеров сейчас таково: «Динамо-БГУФК» — 46 очков (16 матчей), «Минск» — 35 (16), «Витебск» — 34 (16), «Днепр» — 33 (16). Турнирную таблицу замыкают футболистки «Гомеля», набравшие всего два очка, 10 баллов в активе «ДЮСШ-ПолесГУ». Бомбардирскую гонку возглавляет Виктория Валюк («Минск»), забившая 19 мячей.