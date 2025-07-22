Футболистки «Минска» сыграли вничью с брестским «Динамо» в женском чемпионате Беларуси

Сегодня в Бресте вице-чемпионки страны вышли вперед на 39-й минуте после точного удара Дарьи Протасюк. Во второй половине встречи хозяйкам удалось уйти от поражения благодаря голу Алены Гусевой — 1:1. В последнем поединке 18-го тура столичная «Зорка-БДУ» разгромила юниорскую сборную Беларуси (U-19) — 4:1.