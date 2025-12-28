Ричмонд
IIFHS назвала свою символическую сборную мира по итогам 2025 года

Пресс-служба Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала собственный вариант символической сборной мира по итогам 2025 календарного года.

Источник: Metaratings.ru

Напомним, что 19 декабря лучшим голкипером планеты был признан вратарь клуба Английской Премьер-Лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» и национальной сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумма, ранее выступавший за «Пари Сен-Жермен» из Лиги 1 Франции.

Символическая сборная мира-2025 по версии IFFHS.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»/ «Манчестер Сити»).

Защитники: Нуну Мендеш, Вильям Пачо, Ашраф Хакими (все — «ПСЖ»).

Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Педри, Ламин Ямаль (оба — «Барселона»).

Нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»).

На клубном уровне лучшим главным тренером стал испанский специалист Луис Энрике, возглавляющий «ПСЖ» и в сезоне-2024/2025 привёл столичную команду к победе в Лиге 1, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Среди наставников сборных первое место занял Луис де ла Фуэнте, который работает с национальной командой Испании. Под его началом «фурия ля роха» стала чемпионом Европы-2024.