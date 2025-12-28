IIFHS назвала свою символическую сборную мира по итогам 2025 года

Напомним, что 19 декабря лучшим голкипером планеты был признан вратарь клуба Английской Премьер-Лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» и национальной сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумма, ранее выступавший за «Пари Сен-Жермен» из Лиги 1 Франции.
Символическая сборная мира-2025 по версии IFFHS.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»/ «Манчестер Сити»).
Защитники: Нуну Мендеш, Вильям Пачо, Ашраф Хакими (все — «ПСЖ»).
Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Педри, Ламин Ямаль (оба — «Барселона»).
Нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»).
На клубном уровне лучшим главным тренером стал испанский специалист Луис Энрике, возглавляющий «ПСЖ» и в сезоне-2024/2025 привёл столичную команду к победе в Лиге 1, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.
Среди наставников сборных первое место занял Луис де ла Фуэнте, который работает с национальной командой Испании. Под его началом «фурия ля роха» стала чемпионом Европы-2024.