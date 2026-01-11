Брат Руни вошел в историю Кубка Англии, «Челси» впервые выиграл с новым тренером, Головин помог «Монако»

Идущая третьей «Рома» долго и мучительно пыталась взломать оборону «Сассуоло» и, казалось, преуспела благодаря ошибке вратаря гостей. Мурич выбежал из ворот, но не успел к мячу и снес Соуле. Гостей спасло то, что при проверке эпизода был обнаружен офсайд. При этом желтую карточку кипера черно-зеленых сохранили. Но остаться сухим ему все равно не удалось. В переломной атаке римляне смогли сохранить контроль над мячом, Челик выдал не самое типичное для защитника соло параллельно линии штрафной, а получивший от него передачу Соуле мягко навесил на голову Коне. «Волки» после гола словно избавились от лишнего давления и, поймав кураж, эффектно удвоили счет. Украсил же результативную атаку пас Эль-Шаарави пяткой, после которого заслуженный успех Соуле был неизбежен. Аргентинец демонстрирует впечатляющую стабильность: за три последних сезона среди игроков, родившихся в 2003 году и позже, в лигах топ-5 только он и Ямаль стабильно набирают не менее десяти результативных действий за год. У Соуле сейчас 6+4.