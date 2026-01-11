Брат Руни вошел в историю Кубка Англии, «Челси» впервые выиграл с новым тренером, Головин помог «Монако»

Англия: характер «Ньюкасла» и класс «Астон Виллы»
Кубок Англии. 1/32 финала
Манчестер Сити — Эксетер Сити 10:1
Серию «Манчестер Сити» из трех ничьих в чемпионате разбавила победа в Кубке Англии. Вроде бы дежурная и ожидаемая, но несколько моментов заслуживают внимания. Первый повод дал защитник Аллейн, которого вернули из аренды в «Уотфорде». 20-летний футболист несколькими днями ранее успел дебютировать в АПЛ, а в субботу забил свой первый гол на профессиональном уровне.
Отметим и успех Родри. Фирменный выстрел испанца с подбора из-за пределов штрафной — его первый результативный удар с сезона-2023/24. Соперник тоже помог двумя автоголами в концовке первого тайма, а после перерыва наступило время новичка «горожан» Семеньо. Форвард круто попрощался с «Борнмутом», три дня назад забив победный мяч в игре с «Тоттенхэмом» (3:2). Премьера же на «Этихад» принесла Семеньо двойной успех в виде результативного паса на Доку и гола.
Маклсфилд — Кристал Пэлас 2:1
Самую крутую историю 1/32 финала на глазах Уэйна Руни написал его брат — 35-летний Джон. Да что там текущий розыгрыш — в Англии не жалеют эпитетов и утверждают, что «Маклсфилд», который выступает в шестом дивизионе, стал автором одной из самых громких сенсаций за всю историю старейшего футбольного турнира! И это недалеко от истины. Даже с точки зрения статистики, ведь в прошлый раз команда из низших лиг выбивала из турнира действующего обладателя трофея в сезоне-1908/09. Больше века назад!
Когда прозвучал финальный свисток, счастливые болельщики «Маклсфилда» выбежали на поле, чтобы отпраздновать историческую победу над «Кристал Пэлас». На ТВ эти торжества транслировали несколько минут. А самым трогательным моментом стали объятия братьев Руни. «Я невероятно горжусь своим Джоном. Потрясающе видеть, как он добился этого, только недавно став тренером», — заявил с трудом сдерживавший слезы счастья Уэйн в прямом эфире.
Ньюкасл Юнайтед — Борнмут 3:3 (по пенальти 7:6)
«Ньюкасл» — самая волевая команда недели в Англии. А полузащитник «сорок» Барнс — настоящий герой. Три дня назад банда Эдди Хау трижды отыгрывалась в матче АПЛ с «Лидсом» и вырвала победу на двенадцатой добавленной минуте (4:3). Победный удар в активе Барнса, а в субботу Харви снова оформил дубль. Он открыл счет, и уже в овертайме вывел хозяев вперед, головой замкнув подачу Гордона. Четыре гола за четыре дня!
Гордон, кстати, обеспечил дополнительные полчаса, реализовав пенальти в компенсированное время. Однако решающим гол Барнса в этот раз не стал, так как за мгновение до финального свистка Тавернье зажег на табло «Сент-Джеймс Парк» вторую «тройку». А в серии пенальти после попадания Вольтемаде в перекладину пришло время вратарей. Они отразили три удара подряд. Развязка же наступила, когда девятый по счету 11-метровый «Борнмута» в исполнении Диаките завершился третьим сейвом Рамсдейла.
Тоттенхэм Хотспур — Астон Вилла 1:2
Самый статусный матч 1/32 финала начался по сценарию Унаи Эмери. Оборону «шпор», которую ослабило отсутствие дисквалифицированного Ромеро, вскрыли в блестящей атаке несколькими передачами, и Мален отлично среагировал на забегание вогнавшего мяч под перекладину Буэндии. «Астон Вилла» к этому моменту уже потеряла получившего травму Камара. «Тоттенхэм» же к 29-й минуте по той же причине лишился Ришарлисона. Сменивший его Коло Муани забил, но из офсайда, тогда как гости все сделали по правилам и ушли на перерыв с двойным преимуществом благодаря очередному голу Роджерса. «Тоттенхэм» вернулся в игру благодаря настырности Коло Муани, который организовал гол Одобера. Однако в дальнейшем все усилия лондонцев вылились только в отмененный из-за офсайда мяч Симонса. Томас Франк все-таки не волшебник?
Чарльтон Атлетик — Челси 1:5
В последнем матче дня «Челси» одержал первую победу под началом Лиама Росеньора. На стыке таймов у синих отличились два центральных защитника. Для 19-летнего Хато, который классно выстрелил с подбора, это первый гол в Англии после летнего трансфера из «Аякса». А подача Буонанотте нашла перед воротами голову Адарабиойо. «Чарльтон» смог сократить отставание, но довольно быстро пыл хозяев остудил Гиу. В концовке же, когда в бой вступили игроки основы, хозяев добили Педру Нету и Энцо Фернандес. Отличное настроение «Челси» обеспечено. Но каким оно будет в среду — после дерби с «Арсеналом» в первом полуфинальном матче Кубка лиги?
Испания: красота от Микаутадзе
Пока «Атлетико» переживает вылет из Суперкубка Испании, на третьем месте закрепился «Вильярреал». В противостоянии с «Алавесом» команда Марселино Тораля решила все во втором тайме, забив два гола за пять с небольшим минут. Когда Молейро исполнил фирменный обводящий удар, вратарь лишь наблюдал, как мяч вонзился в верхний угол рикошетом от штанги. В свою очередь Жерар Морено подкараулил отскок у линии штрафной, а выдавший несколько ярких номеров Микаутадзе нырнул за спины защитникам под передачу Молейро и изящно подсек мяч над вратарем. Форвард сборной Грузии отличился в двух турах подряд, а соавтор его успеха в третий раз за матч отмечается голом и ассистом. В Ла лиге аналогичные показатели только у Мбаппе.
Италия: стабильность Соуле
Команда Сеска Фабрегаса принимала «Болонью», которая совсем недавно считалась главным конкурентом «Комо» за место в еврокубковой шестерке. Однако красно-синие угодили в затяжной кризис и, не побеждая с 22 ноября, еще и пропустили вперед «Аталанту». Расклад сил казался почти очевидным, однако в первом тайме гости выстояли, хотя напряженных ситуаций у их ворот хватало, включая эпизод, в котором голкипер исправил грубую ошибку Лукуми и спас после удара Нико Паса.
В начале же второй половины матча Кастро сыграл в отборе перед чужой штрафной, и Камбьяги вывел гостей вперед. Правда, он же на исходе часа игры получил красную карточку и заметно осложнил «Болонье» жизнь. Только команда Винченцо Итальяно держалась. Избежала отмененного после вмешательства ВАР пенальти. Потом — гола, так как удар Паса пришелся в штангу. И все же на четвертой добавленной минуте «Комо» спасся: Батурина около угла штрафной раскачал защитника финтами и закрутил мяч в дальнюю «девятку». Между командами в таблице по-прежнему семь очков.
Идущая третьей «Рома» долго и мучительно пыталась взломать оборону «Сассуоло» и, казалось, преуспела благодаря ошибке вратаря гостей. Мурич выбежал из ворот, но не успел к мячу и снес Соуле. Гостей спасло то, что при проверке эпизода был обнаружен офсайд. При этом желтую карточку кипера черно-зеленых сохранили. Но остаться сухим ему все равно не удалось. В переломной атаке римляне смогли сохранить контроль над мячом, Челик выдал не самое типичное для защитника соло параллельно линии штрафной, а получивший от него передачу Соуле мягко навесил на голову Коне. «Волки» после гола словно избавились от лишнего давления и, поймав кураж, эффектно удвоили счет. Украсил же результативную атаку пас Эль-Шаарави пяткой, после которого заслуженный успех Соуле был неизбежен. Аргентинец демонстрирует впечатляющую стабильность: за три последних сезона среди игроков, родившихся в 2003 году и позже, в лигах топ-5 только он и Ямаль стабильно набирают не менее десяти результативных действий за год. У Соуле сейчас 6+4.
Ничья в Комо оказалась в пользу «Аталанты», и разыгравшиеся в последнее время бергамаски не упустили возможность улучшить свое положение в таблице. Для этого оказалось достаточно гола Де Кетеларе после подачи углового. А Пашалич, которого безуспешно пытался догнать Влашич, поставил в игре точку за мгновения до финального свистка. Для команды, преобразившейся после назначения Рафаэле Палладино, это четвертая подряд победа в Серии А. Привычная для «Аталанты» еврозона все ближе.
Германия: разгул стихии и избиение «Байера»
Программа первого в новом году тура в Бундеслиге получилась усеченной из-за погодных условий, причем не сыграли две команды из лидирующей группы. «Лейпциг» не поехал в гости к «Санкт-Паули» из-за сильного снегопада в Гамбурге. Клуб делал все возможное для проведения матча, но признал, что не справляется с уборкой снега с крыши стадиона. Власти же посоветовали отменить мероприятие, чтобы снизить нагрузку на экстренные службы. А выезд «Хоффенхайма» в Бремен отменили из-за обледенения трибун на стадионе «Вердера». Между тем было очень интересно увидеть, как изменится таблица после пятничного безумия во Франкфурте, где «Айнтрахт» вырвался вперед на второй добавленной арбитром минуте, однако в оставшееся время дортмундская «Боруссия» успела спасти игру (3:3).
У «Байера» была возможность хотя бы временно оторваться от «Лейпцига» и закрепиться на третьем месте. Однако леверкузенцы словно забыли выйти из короткого отпуска. «Штутгарт» же сумел сравняться с поверженным соперником по набранным очкам и просто уничтожил его оборону четырьмя голами за тайм. Если бы швабы и во второй половине были бы столь эффективны в атаке, они бы вошли в топ-4 благодаря лучшей разности мячей. А так можно констатировать, что столь солидного преимущества к перерыву «Штутгарт» добился впервые с 1982 года. Герои матча — Левелинг и Ундав. В активе первого дубль, которому помог состояться зевнувший удар в ближний угол Флеккен. Ундав же не только дважды ассистировал партнеру, но и сам забил издевательский для обороны соперника гол.
Франция: кубковые надежды
Кубок Франции. 1/16 финала
Орлеан — Монако 1:3
Для проваливающегося в чемпионате «Монако» кубковый турнир — самый реальный шанс спасти сезон и попасть в еврокубки. Но даже в гостях у команды из третьего дивизиона монегаскам пришлось непросто, и в середине первого тайма красно-белых от неприятностей спасал Кен. Зато эти моменты здорово встряхнули фаворита, и он забил в первой толковой атаке, когда Закария переправил мяч на ход открывшему счет Балогуну.
Только это был лишь всплеск. Тем более перед перерывом красную карточку получил Идумбо. Зажигали же только фанаты гостей, в начале второго тайма бросившие на поле несколько файеров и заставившие Стефани Фраппар остановить игру. После ее возобновления «Монако» чудом не пропустил после розыгрыша углового. Находившегося перед пустым углом соперника смутило легкое касание мяча Кеном. Спокойно же выдохнуть Себастьен Поконьоли смог только на последних минутах, когда сработала его замена, и от защитников «Орлеана» убежал Иленикена.
Отметим, что впервые за долгое время все 90 минут провел на поле Александр Головин. Полузащитник сборной России принял участие в третьей голевой атаке перед финальным свистком, отдав в центре поля передачу пяткой, после чего Закарии оставалось отправить к воротам Иленикену. Тот оформил дубль, проведя на поле менее десяти минут.
Статистика дня
2-й в истории командой АПЛ, которая в Кубке Англии не реализовала ни одного удара в серии пенальти, стал «Эвертон». В прошлый раз так провалился «Блэкберн» и тоже против «Сандерленда»!
16 домашних побед в Кубке Англии составляет серия «Ман Сити», который повторил рекорд «Ливерпуля», установленный в период с 1939 по 1955 год.
18 лет и 135 дней — возраст защитника Вушковича. В более юном возрасте три гола в Бундеслиге за «Гамбург» забивал только Сон Хын Мин.
39 лет команды АПЛ не забивали в одном матче двузначное количество голов. До «Манчестер Сити» подобное удалось «Ливерпулю», который в 1986 году в Кубке лиги разгромил «Фулхэм» (10:0).
Автор: Андрей Кузичев