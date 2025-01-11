ЦСКА объявил о переходе бывшего футболиста «Зенита»

Ранее Ананьев выступал за юношеские и молодежную команды «Зенита» из Санкт-Петербурга. Он был признан лучшим полузащитником ЮФЛ, а в минувшем году провел 15 матчей в МФЛ, в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами.