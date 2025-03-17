Российский футболист заработал миллион рублей меньше, чем за минуту

Ранее сообщалось, что футболисты, которые вышли на матч в основе, получили по 2,1 млн рублей, запасные игроки, вышедшие на поле, заработали 1 млн рублей, а оставшиеся на скамейке запасных — 435 тыс. рублей. В общей сложности «Спартак» потратил на призовые для игроков около 30 млн рублей. Пруцев вышел на замену на 94:24, а матч завершился на 95:07.