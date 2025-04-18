«Зенит» ждет самый скандальный матч сезона. Чем заканчивались бойкоты в РПЛ раньше

«Считаю, что поступил принципиально и, если бы у меня была возможность принять решение заново, сделал бы то же самое, — говорил Аленичев. — После случившегося наши руководители должны задуматься, что нельзя во всем исходить из интересов ведущих клубов и ущемлять другие, небогатые, к которым относится и наш “Арсенал”. Надеюсь, после этого ситуация сдвинется с мёртвой точки и мнение последних шести-семи клубов Премьер-Лиги станет кому-то интересно. Мы живём в России, возможности у топ-клубов и маленьких команд не могут быть одинаковыми. Это надо понимать — в каких-то вопросах искать компромисс и идти нам навстречу… А те, кто принял такое решение по Туле, проявили неуважение к тульским болельщикам и унизили их. Это — люди, простые люди».