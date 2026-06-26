Дзюбе нашли новый клуб, в «Зенит» едет топ-бразилец. Трансферные слухи дня

Что в России
Защитник «Вильярреала» может продолжить карьеру в «Балтике»
Центральный защитник молодежной команды «Вильярреала» U19 Тихон Бердышев может продолжить карьеру в «Балтике». ак сообщает в телеграм-канале журналист Иван Карпов, 17-летний игрок прибудет на сборы калининградской команды в Турцию с 27 июня по 11 июля.
В «Балтике» хотят посмотреть, как молодой футболист выдержит нагрузки у главного тренера балтийцев Андрея Талалаева. Решение о дальнейшем будущем Бердышева будет принято по итогам сборов. В Испании интерес к россиянину проявляют юношеские команды «Мурсии», «Альмерии» и «Малаги».
Бердышев находится в системе «Вильярреала» с 2024 года. До этого он играл за юношеские команды тель-авивского «Маккаби». Кроме позиции в центре обороны, футболист может сыграть правого защитника и опорника.
В Турции сообщили, что Фелипе Аугусто близок к переходу в «Зенит»
«Зенит» ускорил переговоры с «Трабзонспором» по трансферу бразильского нападающего Фелипе Аугусто, сделка может быть закрыта в ближайшее время, сообщил турецкий журналист Хасан Тюнджел.
«Последняя обсуждаемая сумма составляет 15+5 млн евро. “Зенит” 3−4 дня назад начал тренировочные сборы, и их главный тренер хочет как можно скорее видеть Аугусто в команде. Поэтому переговоры по трансферу ускорились. Ожидается, что в ближайшее время сделка будет завершена», — заявил Тюнджел в эфире HT Spor.
22-летний Аугусто в прошлом сезоне забил 15 голов в 40 матчах за «Трабзонспор» и выиграл Кубок Турции.
Щетинин перешел из «Ростова» в «Ахмат»
Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин перешел в «Ахмат». С игроком подписан контракт на четыре года, сообщается в соцсетях грозненского клуба. В прошлом сезоне 24-летний футболист провел за донскую команду 36 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
Щетинин пополнил состав «Ростова» летом 2021-го на правах аренды, а спустя год заключил с клубом полноценный контракт. Всего он провел 161 матч, забил 11 мячей и сделал 21 голевую передачу.
Гендиректор «Факела» о переходе Дзюбы: «Я готов искать на это деньги»
Новый генеральный директор «Факела» Дмитрий Кондратов готов искать финансирование на переход нападающего Артема Дзюбы, потому что это «классная спортивная и имиджевая история», сообщает воронежское издание «Площадь».
«Артем — боец, и, может быть, завтра ему захочется. Тогда, конечно, я готов это рассмотреть, и я готов пойти по партнерам и готов искать на это деньги. Я думаю, что кто-нибудь даст. Мы видели, как он играл в “Акроне”, что он по-прежнему готов приносить пользу», — сказал Кондратов.
23 мая было объявлено, что Дзюба завершает выступления в «Акроне». Артем с 248 голами является лучшим бомбардиром в истории российского футбола и в настоящее время находится в статусе свободного агента. 22 августа ему исполнится 38 лет.
Напомним, что «Факел» по итогам прошлого сезона завоевал путевку в РПЛ.
Что в Европе
В АПЛ может случиться самый дорогой трансфер
Полузащитник «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон переходит в «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X. По его данным, сделка между клубами заключена после долгих переговоров. Сумма перехода составит около 130 миллионов фунтов. Этот трансфер может стать самым дорогим в истории АПЛ.
В прошедшем сезоне Андерсон принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.
Тонали дал согласие на переход в «Тоттенхэм»
Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, итальянский хавбек уже дал свое согласие на переход в лондонский клуб.
Тонали хочет играть под руководством итальянского тренера Роберто Де Дзерби. Теперь клубам осталось согласовать сумму трансфера. Ранее «Ньюкасл» уже отклонил предложение «Тоттенхэма» на сумму 90 млн евро, «сороки» настаивают на сумме в размере 100 млн.
Ранее сообщалось, что также на Тонали претендуют «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Голкипер «Барселоны» тер Штеген продолжит карьеру в «Аяксе»
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген продолжит карьеру в «Аяксе». Как сообщает AS, немецкий вратарь будет выступать за амстердамский клуб на правах аренды в течение следующего сезона.
По данным источника, ключевую роль в сделке сыграло назначение главным тренером «Аякса» Мичела Санчеса, с которым тер Штеген работал в «Жироне» в минувшем сезоне. Действующий контракт 34-летнего футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2028 года.
«Реал» вернет Нико Паса из «Комо» за 9 млн евро, чтобы продать за 60 млн
«Реал» вернет Нико Паса из «Комо» за 9 млн евро, чтобы продать за 60 млн. «Реал» воспользуется опцией обратного выкупа полузащитника Нико Паса из «Комо», сообщает Marca.
По данным источника, на встрече, состоявшейся в четверг, представители мадридского клуба сообщили, что в ближайшие дни клуб активирует пункт о выкупе и заплатит 9 млн евро, чтобы вернуть 21-летнего игрока сборной Аргентины.
Если «Комо» будет заинтересован в возвращении Паса, итальянскому клубу нужно будет выплатить сумму, которую запросят сливочные. По данным источника, стартовая цена оценивается в 60 млн евро. «Комо» получит приоритет в переговорах по возможному возвращению футболиста.
Пас хотел остаться в «Комо», где раскрылся под руководством Сеска Фабрегаса, но теперь все будет зависеть от позиции «Реала», который не хочет терять деньги на одном из своих талантов. В «Комо» Пас перешел в 2024 году из молодежной команды «Реала» за 6 млн евро.
Автор: Денис Лебеденко