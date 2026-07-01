«Снимаю шляпу перед Месси. Желаю встретиться в финале с Роналду». Колонка Черчесова

Станислав Черчесов в авторской колонке «СЭ» — о вылете Германии и Нидерландов, феномене Лионеля Месси и футболистах, которые впечатляют на чемпионате мира-2026.
Пока находимся на сборах с «Ахматом», следим и за чемпионатом мира, обсуждаем какие-то вещи с тренерским штабом. Ребята не дадут соврать, что я говорил — Германии будет сложно с Парагваем. Команда из Латинской Америки начала турнир непросто, но добилась выхода в плей-офф. Ключевое — состояние команды на поле, мы видим, что Парагвай в хорошем игровом тонусе. Собранная и организованная команда, у которой есть индивидуально сильные футболисты.
Было понятно, что Германия — фаворит лишь на бумаге. Об этом мы и вспомнили на завтраке, уже после матча — ничего удивительного для нас не случилось. Да, Германия атаковала, была ближе к голу, но это футбол на чемпионате мира. На таком большом турнире нет миллиметра, который соперник готов уступить.
У каждой команды в одной игре может случиться спад. С таким столкнулась Аргентина в первом матче чемпионата мира-2022. А такая встреча может выпасть и на стадию плей-офф. Что-то не сработало внутри команды — и чемпионат мира ты покидаешь. Нужен большой запас прочности, чтобы у состава была вариативность. Посмотрите на Францию и Аргентину — у них и в запасе, и в основе футболисты высокого уровня. Поэтому они и являются фаворитами.
Германия же не может выйти в ⅛ уже несколько турниров подряд. Это говорит о системности. Значит, машину нужно осмотреть и починить. Обсуждали с помощниками, что в этой сборной нет знаменитого немецкого характера. Германия не становилась чемпионом, когда в ее составе было 11 футболистов, предпочитающих играть с мячом. Были два-три игрока, которые могли показать класс, продемонстрировать творческий подход. Все остальные — машина, которая работала на победу.
Не могу сказать, что Ханс-Петер Бригель мог всех обыграть 10 раз подряд. Но они выигрывали — был характер, собранная команда и тренер. Получался симбиоз. Смотришь на нынешнюю Германию — все умеют обращаться с мячом, но характера нет. И уже не в первый раз. Вылет Германии на чемпионате мира-2026 не был закономерным, но и не стал сенсацией. Это чемпионат мира, где за спиной каждой команды целая страна. Парагвай работал на победу. У Германии же был разгром Кюрасао — а потом блеклые матчи.
Вылет сборной Нидерландов для меня тоже не стал какой-то сенсацией. У них получился неплохой матч против Марокко. Африканская команда очень хорошая, она демонстрирует это уже на нескольких турнирах, в том числе на Кубке Африки. У Нидерландов интересная команда с качественными игроками, но их вылет с турнира не вызвал у меня удивления. Две сильных сборных встретились на стадии плей-офф, кто-то должен был покинуть турнир. В серии пенальти все и решилось.
Честно говоря, не понимаю критики в адрес Роналда Кумана. Но и разговоры будут всегда — независимо от результата и игры команды. К позитивным отзывам и критике всегда отношусь очень спокойно. Между ними всегда полшага. Болельщик эмоционален — он критикует. Журналист, который поддерживает свою страну, также может критиковать — это его право. Куман был большим футболистом, сейчас сильный тренер. А критика критике рознь.
Если мы говорим о том, что удивляет на чемпионате мира, то назову игру Лионеля Месси. Его результативность впечатляет. В таком возрасте на большом турнире так выступать… А еще и пенальти не забил. Мбаппе в самом соку, Дембеле и Холанн забивают. Но Месси 39 лет, и он нас продолжает удивлять — снимаю шляпу. Не понимаю людей, которые говорят, что Месси досталась легкая сетка. Занимайте первое место — выходите на определенных соперников. Знаете, когда бывает легкая сетка? Когда команда умеет играть в футбол — тогда все получается.
Посмотрите на Харри Кейна, критики в его адрес я вообще не понимаю. Люди осознают, на каком уровне он столько лет выступает и забивает? Невозможно поражать ворота так часто, если ты не в порядке. И случайностей тут не бывает. Кстати, и последний мяч у него был головой. Не просто так, а выцарапал в борьбе — надо отдать должное.
Слежу за матчами Португалии, пока она раскачивается — с Колумбией была очень непростая игра. Где есть возможность, Роналду забивает, а рядом с ним играют партнеры высокого уровня. Кто-то и Криштиану критикует… Вы понимаете, что он в 41 год играет на чемпионате мира, причем на топ-уровне. И это надо уважать!
Желаю Роналду пройти дальше по сетке и в финале встретиться с Месси.