«Снимаю шляпу перед Месси. Желаю встретиться в финале с Роналду». Колонка Черчесова

Не могу сказать, что Ханс-Петер Бригель мог всех обыграть 10 раз подряд. Но они выигрывали — был характер, собранная команда и тренер. Получался симбиоз. Смотришь на нынешнюю Германию — все умеют обращаться с мячом, но характера нет. И уже не в первый раз. Вылет Германии на чемпионате мира-2026 не был закономерным, но и не стал сенсацией. Это чемпионат мира, где за спиной каждой команды целая страна. Парагвай работал на победу. У Германии же был разгром Кюрасао — а потом блеклые матчи.