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Неймар в «ПСЖ», Гризманн в «Барсу» и Антони в «МЮ» — неудачные трансферы, Роналду в «Ювентус» и Бэйл в «Реал» — удачные. Goal оценил 25 са

Были рассмотрены 25 самых дорогих сделок в истории, каждая из них была отнесена к одной из двух категорий в зависимости от успешности.

Источник: Спортс"

1. Неймар в «ПСЖ» — «промах».

2. Килиан Мбаппе в «ПСЖ» — «попадание».

3. Жоау Феликс в «Атлетико» — «промах».

4. Филиппе Коутиньо в «Барселону» — «промах».

5. Антуан Гризманн в «Барселону» — «промах».

6. Энцо Фернандес в «Челси» — «промах».

7. Джек Грилиш в «Манчестер Сити» — «попадание».

8. Мойсес Кайседо в «Челси» — «попадание».

9. Деклан Райс в «Арсенал» — «попадание».

10. Криштиану Роналду в «Ювентус» — «попадание».

11. Ромелу Лукаку в «Челси» в 2021-м — «промах».

12. Усман Дембеле в «Барселону» — «промах».

13. Эден Азар в «Реал» — «промах».

14. Поль Погба в «Манчестер Юнайтед» в 2016-м — «промах».

15. Джуд Беллингем в «Реал» — «попадание».

16. Гарет Бэйл в «Реал» — «попадание».

17. Харри Кейн в «Баварию» — «попадание».

18. Антони в «Манчестер Юнайтед» — «промах».

19. Криштиану Роналду в «Реал» — «попадание».

20. Йошко Гвардиол в «Манчестер Сити» — «попадание».

21. Неймар в «Аль-Хилаль» — «промах».

22. Гонсало Игуаин в «Ювентус» — «попадание».

23. Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед» — «промах».

24. Джейдон Санчо в «Манчестер Юнайтед» — «промах».

25. Харри Магуайр в «Манчестер Юнайтед» — «промах».