«Если федерация решила, значит, я тоже». Винер — о получении нейтрального статуса

«Если федерация решила, значит, я тоже так решила. Я ведь тоже в федерации в какой‑то степени. Раньше я критиковала нейтральный статус, но сейчас это решение принято на уровне министерства спорта после выступления Михаила Дегтярёва, что нам надо возвращаться. Мы передали свой список по нейтральному статусу», — приводит слова Винер «Матч ТВ».