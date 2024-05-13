Гусева признали самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ

Гусев в 68 матчах сезона набрал 89 очков (23 заброшенные шайбы + 66 результативных передач) и обновил рекорд лиги по очкам за сезон. Буше набрал 78 очков (44+34) в 64 играх и стал лучшим снайпером в прошедшем сезоне, обновив бомбардирский рекорд «Авангарда» в КХЛ. На счету Ткачева 75 очков (20+55) в 58 встречах.