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21:34 (мск), источник: ТАСС

Гусева признали самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ

Нападающий «Динамо» в прошедшем сезоне установил рекорд лиги по очкам за сезон.

Динамо М
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БАРВИХА /Московская область/, 13 мая. /ТАСС/. Нападающего московского «Динамо» Никиту Гусева признали самым ценным игроком регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В тройку лучших также вошли нападающие «Авангарда» Рид Буше и Владимир Ткачев.

Гусев в 68 матчах сезона набрал 89 очков (23 заброшенные шайбы + 66 результативных передач) и обновил рекорд лиги по очкам за сезон. Буше набрал 78 очков (44+34) в 64 играх и стал лучшим снайпером в прошедшем сезоне, обновив бомбардирский рекорд «Авангарда» в КХЛ. На счету Ткачева 75 очков (20+55) в 58 встречах.

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