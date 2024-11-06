Два очка Гусева помогли московскому «Динамо» в третий раз в сезоне обыграть «Витязь»

Уже на второй минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский с передачи Макса Комтуа. Под занавес первого периода удвоил преимущество хозяев Бреннан Менелл с передачи Никиты Гусева. На старте второго периода «Динамо» забросило третью шайбу — отличился Никита Гусев. В третьем периоде хозяева забросили ещё одну шайбу — отличился Максим Джиошвили. «Витязю» почти удалось отыграться, гости забросили две шайбы в концовке третьего периода, однако сравять счёт не смогли. Голы в составе «Витязя» забили Дерек Барак, Игорь Головков и Илья Аркалов.