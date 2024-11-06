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Два очка Гусева помогли московскому «Динамо» в третий раз в сезоне обыграть «Витязь»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между московским «Динамо» и «Витязем». Победу одержали бело-голубые со счётом 4:3.

Источник: Чемпионат.com

Уже на второй минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский с передачи Макса Комтуа. Под занавес первого периода удвоил преимущество хозяев Бреннан Менелл с передачи Никиты Гусева. На старте второго периода «Динамо» забросило третью шайбу — отличился Никита Гусев. В третьем периоде хозяева забросили ещё одну шайбу — отличился Максим Джиошвили. «Витязю» почти удалось отыграться, гости забросили две шайбы в концовке третьего периода, однако сравять счёт не смогли. Голы в составе «Витязя» забили Дерек Барак, Игорь Головков и Илья Аркалов.

Таким образом, «Динамо» в третий раз в сезоне обыграло «Витязь». Командами предстоит провести ещё один матч в текущем сезоне.

Динамо М
4:3
2:0, 1:1, 1:2
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
6.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 4027 зрителей
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Павел Десятков
Вратари
Хантер Миска
(Хантер Миска)
Максим Дорожко
(Дмитрий Шикин, Дмитрий Шикин, Дмитрий Шикин)
1-й период
01:48
Дмитрий Рашевский
(Максим Комтуа)
18:42
Бреннан Менелл
(Никита Гусев)
19:22
Дмитрий Рашевский
2-й период
24:18
Никита Гусев
(Игорь Ожиганов, Никита Буруянов)
36:23
Дерек Барак
(Дмитрий Бучельников, Иван Чехович)
38:28
Владимир Галузин
3-й период
55:46
Иван Чехович
56:39
Максим Джиошвили
(Игорь Ожиганов, Максим Комтуа)
57:47
Игорь Головков
(Дерек Барак)
58:35
Матвей Гуськов
58:35
Даниил Пыленков
58:35
Фредерик Готье
58:35
Фредерик Готье
58:46
Илья Аркалов
(Дмитрий Бучельников, Дерек Барак)
59:39
Дерек Барак
59:39
Дерек Барак
Статистика
6
Штрафное время
12
3
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Витязь
Динамо М
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