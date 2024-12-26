ЦСКА и СКА устроили огненное дерби и другие итоги дня в КХЛ

СКА пропустил две шайбы от ЦСКА за первые 57 секунд встречи. ЦСКА стал второй командой в истории КХЛ, забросившей две шайбы на первой минуте матча. К 15-й минуте игры ЦСКА повёл со счётом 5:0, а тренерский штаб СКА произвёл обратную замену вратаря. В ворота вернулся голкипер Егор Заврагин, начинавший встречу. Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов оформил дубль. Ещё по голу в составе московских армейцев забили Денис Гурьянов, Виталий Абрамов и Максим Соркин. В концовке второго периода защитник СКА Сергей Сапего размочил счёт.