ЦСКА и СКА устроили огненное дерби и другие итоги дня в КХЛ

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 25 декабря 2024 года.
Хет-трик Джоша Ливо помог «Салавату Юлаеву» во второй раз подряд обыграть «Амур»
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Амуром». Победу одержали хозяева со счётом 5:4 в овертайме.
Одним из главных героев встречи стал нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо, оформивший хет-трик. Ещё гол и результативную передачу в составе уфимской команды на свой счёт записал Шелдон Ремпал. В составе «Амура» дублем отметился нападающий Девин Броссо. Ещё по голу в составе хабаровской команды забили Артур Гиздатуллин и Владислав Барулин. Победный гол в овертайме забил Данил Алалыкин.
В матче двухдневной давности «Салават Юлаев» одержал победу над «Амуром» со счётом 3:0.
Минское «Динамо» уверенно обыграло «Ак Барс», забросив пять шайб
В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Ак Барсом». Встреча завершилась уверенной победой минчан со счётом 5:1.
К 35-й минуте встречи хоккеисты минского «Динамо» забросили пять шайб в ворота голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова. Тренерский штаб казанской команды принял решение заменить стартового вратаря на Амира Мифтахова. Заброшенными шайбами в составе «Динамо» отметились Брэди Лайл, Илья Усов, Сэм Энас, Даниил Липский и Вадим Мороз.
Единственный гол «Ак Барса» забил Александр Барабанов, реализовавший буллит за бросок клюшки в середине третьего периода.
Дебютный гол Паника в КХЛ помог «Локомотиву» в третий раз в сезоне обыграть «Торпедо»
В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась в пользу гостей со счётом 5:0.
В начале второго периода счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Полунин с передачи Павла Красковского. В середине второго периода дебютным голом в КХЛ отметился словацкий нападающий ярославского клуба Рихард Паник. Третий гол на старте третьего периода в формате «5 на 3» забил Максим Шалунов, которому ассистировал Андрей Сергеев. Ещё по шайбе забросили Георгий Иванов и Павел Красковский. «Сухой» матч на свой счёт записал вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук.
Таким образом, «Локомотив» выиграл у «Торпедо» три встречи из четырёх в текущем сезоне.
ЦСКА обыграл СКА в результативном матче, забросив пять шайб в первом периоде
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу московских армейцев.
СКА пропустил две шайбы от ЦСКА за первые 57 секунд встречи. ЦСКА стал второй командой в истории КХЛ, забросившей две шайбы на первой минуте матча. К 15-й минуте игры ЦСКА повёл со счётом 5:0, а тренерский штаб СКА произвёл обратную замену вратаря. В ворота вернулся голкипер Егор Заврагин, начинавший встречу. Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов оформил дубль. Ещё по голу в составе московских армейцев забили Денис Гурьянов, Виталий Абрамов и Максим Соркин. В концовке второго периода защитник СКА Сергей Сапего размочил счёт.
В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. За СКА отличились Александр Никишин, Иван Демидов, Арсений Грицюк и Сергей Плотников. За ЦСКА гол забил Кирилл Долженков. СКА штурмовал ворота ЦСКА и сумел сократить отставание в счёте до минимума, но на большее гостей не хватило.
Таким образом, ЦСКА сравнял счёт в личных встречах со СКА в текущем сезоне. Каждая команда выиграла по одному матчу на своей площадке.
«Витязь» всухую обыграл московское «Динамо» в дебютном матче Подъяпольского
В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и московским «Динамо». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 2:0.
Дебютный матч за бело-голубых проводил голкипер Владислав Подъяпольский. Долгое время команды не могли открыть счёт в игре. Великолепно действовали голкиперы обеих команд. Ворота «Витязя» защищал Максим Дорожко. За полторы минуты до конца третьего периода счёт открыл нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников.
Бело-голубые бросились отыгрываться, но лишь пропустили вторую шайбу в пустые ворота.