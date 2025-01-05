800-я победа СКА, ЦСКА попал под «Локомотив». Итоги дня в КХЛ

Счёт в матче открыл Роман Канцеров, забив уже на первой минуте. Дмитрий Шевченко сравнял счёт через три минуты. Валерий Орехов вывел «Металлург» вперёд, Олег Ли из «Амура» смог забросить ответную шайбу только в начале третьего периода. Победный гол забил Макар Хабаров.