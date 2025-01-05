800-я победа СКА, ЦСКА попал под «Локомотив». Итоги дня в КХЛ

5 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Представляем обзор всех игр.
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).
На 58-й минуте встречи шайбу забросил Чарльз Робинсон, удвоил преимущество челябинцев Стивен Кэмпфер. У обеих команд была возможность реализовать буллиты, но ни Стефан Да Коста («Автомобилист»), ни Виталий Кравцов («Трактор») не смогли открыть счёт.
Для екатеринбургской команды поражение от «Трактора» стало третьим кряду. «Трактор» ранее уступил «Амуру» в овертайме (2:3).
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались магнитогорский «Металлург» и хабаровский «Амур». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. «Металлург» одержал победу со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).
Счёт в матче открыл Роман Канцеров, забив уже на первой минуте. Дмитрий Шевченко сравнял счёт через три минуты. Валерий Орехов вывел «Металлург» вперёд, Олег Ли из «Амура» смог забросить ответную шайбу только в начале третьего периода. Победный гол забил Макар Хабаров.
Для «Металлурга» победа над «Амуром» стала шестой подряд в чемпионате. В предыдущей встрече «Амур» обыграл «Трактор» в овертайме (2:3).
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались астанинский «Барыс» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Барыс-Арена» в Астане. «Лада» одержала победу со счётом 5:0 (3:0, 1:0, 1:0).
За тольяттинскую команду забили Данил Юртайкин, Егор Черников, оформивший дубль, Денис Баранцев и Александр Волков. Для астанинской команды это седьмое поражение подряд, ранее «Барысу» удалось обыграть только московское «Динамо» в гостях 17 декабря.
Закончился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и ярославский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0).
В составе ярославской команды заброшенными шайбами отметились Степан Никулин, Георгий Иванов, Артур Каюмов и Рушан Рафиков. За ЦСКА забил Владислав Каменев.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 57 очков за 41 матч. «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице, заработав 68 очков после 43 игр.
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались питерский СКА и подмосковный «Витязь». Команды играли на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 5:2 (1:2, 3:0, 1:0).
За СКА забили Иван Демидов, Павел Акользин, оформивший дубль, Григорий Кузьмин, Семён Демидов. В составе «Витязя» заброшенными шайбами отметились Фредерик Готье и Иван Чехович.
Для петербуржцев эта победа стала юбилейной 800-й в КХЛ.
Закончился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались Сочи и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Динамо» одержало победу со счётом 5:1 (2:0, 3:0, 0:1).
Седрик Пакетт оформил дубль, ещё по голу забили Никита Гусев, Даниил Пыленков и Дмитрий Рашевский. Единственную шайбу хозяев провёл Уилл Биттен в начале третьего периода.