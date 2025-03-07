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Московское «Динамо» обыграло лидера КХЛ, уступая со счетом 1:3

Встреча с ярославским «Локомотивом» завершилась со счетом 5:3.

Московское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Игорь Ожиганов (26-я минута), Павел Кудрявцев (43-я, 48-я), Артем Михеев (52-я) и Артем Ильенко (60-я). У проигравших отличились Байрон Фрез (9-я) и Георгий Иванов (32-я, 39-я).

«Динамо» выиграло пятый матч подряд. В личных встречах с «Локомотивом» в нынешнем сезоне у «бело-голубых» были две победы и два поражения (3:4 Б, 3:0, 1:2, 3:1).

«Локомотив» набрал 93 очка в 63 матчах и продолжает лидировать в Западной конференции и всей КХЛ. «Динамо» с 83 очками в 62 встречах занимает вторую строчку на Западе.

В следующем матче «Локомотив» 10 марта примет череповецкую «Северсталь», «Динамо» днем позже в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

Динамо М
5:3
0:1, 1:2, 4:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
7.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9158 зрителей
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Игорь Никитин
Вратари
Максим Моторыгин
Даниил Исаев
1-й период
04:50
Артем Сергеев
08:45
Байрон Фрэз
(Даниил Тесанов)
2-й период
25:21
Игорь Ожиганов
(Никита Буруянов, Кирилл Готовец)
31:22
Кирилл Адамчук
31:55
Георгий Иванов
(Рушан Рафиков, Максим Березкин)
34:51
Степан Никулин
36:02
Седрик Пакетт
36:02
Андрей Сергеев
37:33
Командный штраф
38:12
Георгий Иванов
(Артур Каюмов, Максим Березкин)
3-й период
42:25
Павел Кудрявцев
(Артем Ильенко, Егор Римашевский)
45:36
Алексей Береглазов
47:22
Павел Кудрявцев
(Никита Гусев)
51:49
Артем Михеев
(Никита Буруянов, Кирилл Адамчук)
52:16
Никита Кирьянов
58:54
Александр Елесин
59:41
Игорь Ожиганов
59:52
Артем Ильенко
Статистика
10
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит