Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
28.09
Спартак
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.53
П2
4.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
6
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

«Салават» терпит поражение за поражением, «Нефтехимик» продлевает сказку. Итоги дня КХЛ

СКА обеспечил результат за один период, а «Металлург» упустил победу с 3:0.

Источник: ХК «Салават Юлаев»

27 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим итоги матчей.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 4, 27.09.2025, 14:30
Салават Юлаев
2
Авангард
5

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев», у уфимцев шестое поражение подряд

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 5:2.

В составе «Салавата Юлаева» отличились Александр Жаровский и Владислав Ефремов. За «Авангард» заброшенными шайбами отметились Александр Волков, Вячеслав Войнов, Семён Чистяков, Эндрю Потуральски и Константин Окулов.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, набрал четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Сегодняшнее поражение стало для команды Виктора Козлова шестым подряд. «Авангард» с 14 очками после девяти встреч располагается на первой строчке Востока.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 4, 27.09.2025, 14:30
Металлург Мг
3
Ак Барс
4

«Ак Барс» одержал победу над «Металлургом», отыгравшись с 0:3

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал казанский «Ак Барс». Победу во встрече, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали гости со счётом 4:3.

На 19-й минуте защитник Александр Сиряцкий забил первый гол и вывел «Металлург» вперёд. На 31-й минуте нападающий Дмитрий Силантьев удвоил преимущество хозяев. На 32-й минуте форвард Роман Канцеров забил третий гол в ворота казанцев. На 36-й минуте нападающий Владимир Алистров отыграл одну шайбу. На 49-й минуте защитник Илья Карпухин забил второй гол «Ак Барса». На 53-й минуте форвард Григорий Денисенко сравнял счёт. На 56-й минуте Денисенко оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.

«Металлург» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл девять матчей, в которых набрал 14 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с девятью очками после девяти встреч располагается на пятой строчке Востока.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 4, 27.09.2025, 15:00
Барыс
6
Сибирь
4

«Барыс» дома победил «Сибирь» в матче с 10 шайбами

В Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали хозяева со счётом 6:4.

В составе «Барыса» отличились Семён Симонов (дважды), Дмитрий Бреус, Джейк Масси, Иэн Маккошен и Мэйсон Морелли. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Роман Калиниченко, Скотт Уилсон, Никита Сошников и Владислав Кара.

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл девять матчей, набрал девять очков, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с восемью очками после восьми встреч располагается на 10-й строчке Востока.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 4, 27.09.2025, 17:00
Торпедо
1
Нефтехимик
2

«Торпедо» потерпело третье подряд поражение в сезоне, проиграв «Нефтехимику»

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали гости со счётом 2:1.

На 10-й минуте нападающий Данил Юртайкин забил первый гол и вывел «Нефтехимик» вперёд. На 29-й минуте форвард Булат Шафигуллин удвоил преимущество гостей. На 37-й минуте нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук отыграл одну шайбу.

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло девять матчей, в которых набрало 13 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 12 очками после девяти встреч располагается на третьей строчке Восточной конференции. «Волки» одержали шестую победу в последних семи играх.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 4, 27.09.2025, 17:00
Сочи
2
СКА
4

СКА одержал победу над «Сочи» в гостевом матче

В Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали гости со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рокко Гримальди, Андрей Локтионов, Бреннан Менелл и Джозеф Бландизи. Все голы СКА состоялись во втором периоде. За южный клуб в заключительном отрезке отличились Артур Тянулин и Тимур Хафизов.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, в которых набрал семь очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 11 очками после восьми встреч располагается на четвёртой строчке Запада.

Денис Лутченко

Узнать больше по теме
Биография Александра Волкова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Александра Волкова можно назвать одним из самых узнаваемых российских тяжеловесов в смешанных единоборствах. Высокий и мощный атлет успел провести почти 50 боев в трех знаковых промоушенах, в двух из которых владел поясами. Самые яркие моменты карьеры Александра Волкова мы представим в его биографии.
Читать дальше