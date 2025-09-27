«Салават» терпит поражение за поражением, «Нефтехимик» продлевает сказку. Итоги дня КХЛ

На 19-й минуте защитник Александр Сиряцкий забил первый гол и вывел «Металлург» вперёд. На 31-й минуте нападающий Дмитрий Силантьев удвоил преимущество хозяев. На 32-й минуте форвард Роман Канцеров забил третий гол в ворота казанцев. На 36-й минуте нападающий Владимир Алистров отыграл одну шайбу. На 49-й минуте защитник Илья Карпухин забил второй гол «Ак Барса». На 53-й минуте форвард Григорий Денисенко сравнял счёт. На 56-й минуте Денисенко оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.