Громкие сенсации 2025 года. Тренер-чемпион бросил «Локо», «Авангард» отказался от главной звезды, в КХЛ исчез клуб

Казалось, что союз Никитина и «Локомотива» продлится долго. У Игоря Валерьевича был действующий контракт, а менеджмент активно работал для того, чтобы сохранить чемпионский состав на сто процентов. При таких вводных Ярославль вполне мог увидеть и два Кубка Гагарина за два года. Но сразу после финальной сирены, извещавшей о чемпионстве «Локомотива», появились слухи об уходе Никитина в ЦСКА. Армейцы, во второй раз подряд вылетевшие в первом раунде, отчаянно нуждались в сильном главном тренере. И даже несмотря на то, что из этой команды Игоря Валерьевича выгнали после поражения в финале плей-офф-2021, он согласился на предложение. Новый клуб Никитина договорился с «Локомотивом» о расторжении контракта и организовал переход всего тренерского штаба. А в Ярославле, судя по всему, смертельно обиделись на тренера-чемпиона. Вряд ли Игорь Валерьевич еще когда-нибудь поработает в ярославском клубе. По крайней мере при Юрии Яковлеве.