Громкие сенсации 2025 года. Тренер-чемпион бросил «Локо», «Авангард» отказался от главной звезды, в КХЛ исчез клуб

Прошедшее межсезонье КХЛ стало одним из самых безумных за всю историю. Столько неожиданных новостей за одно лето еще не было никогда. Sport24 выделил для вас топ-5 главных сенсаций 2025 года.
Игорь Никитин покинул «Локомотив»
Ярославль стал для Игоря Валерьевича местом, в котором он смог воплотить все тренерские идеи до конца. Босс «Локомотива» Юрий Яковлев обычно не церемонится с тренерами. И может отправить их в отставку в любой момент. Но в отношении Никитина он неоднократно проявлял терпение. Давая одному из лучших специалистов лиги возможность работать и доводить свою систему до совершенства. Как результат — в прошедшем сезоне ярославцы впервые в своей истории выиграли Кубок Гагарина.
Казалось, что союз Никитина и «Локомотива» продлится долго. У Игоря Валерьевича был действующий контракт, а менеджмент активно работал для того, чтобы сохранить чемпионский состав на сто процентов. При таких вводных Ярославль вполне мог увидеть и два Кубка Гагарина за два года. Но сразу после финальной сирены, извещавшей о чемпионстве «Локомотива», появились слухи об уходе Никитина в ЦСКА. Армейцы, во второй раз подряд вылетевшие в первом раунде, отчаянно нуждались в сильном главном тренере. И даже несмотря на то, что из этой команды Игоря Валерьевича выгнали после поражения в финале плей-офф-2021, он согласился на предложение. Новый клуб Никитина договорился с «Локомотивом» о расторжении контракта и организовал переход всего тренерского штаба. А в Ярославле, судя по всему, смертельно обиделись на тренера-чемпиона. Вряд ли Игорь Валерьевич еще когда-нибудь поработает в ярославском клубе. По крайней мере при Юрии Яковлеве.
«Витязь» снялся с чемпионата КХЛ
Слухи о потенциальном закрытии самобытного клуба, базировавшегося в Балашихе, появились в самом начале лета. Хоккейное сообщество поначалу отказывалось верить в подобное развитие событий. Сообщалось, что у «Витязя» возникли серьезные проблемы с финансированием. Первое время эти трудности казались вполне преодолимыми. Да, в стране непростая экономическая ситуация. Но даже несмотря на все обстоятельства мало кто мог предположить, что команда действительно исчезнет с карты КХЛ. Ходили разговоры о потенциальном пришествии Романа Ротенберга, вслед за которым в клуб могло прийти и финансирование. Однако этого не случилось.
Как оказалось позднее, неофициально отвечавший за формирование бюджета «Витязя» Александр Медведев потерял прежние позиции в Газпроме. К тому же сама нефтегазовая структура сильно порезала свои необязательные расходы. Как результат — команда, в которой делал первые шаги Артемий Панарин, пропала с хоккейной карты. И остается лишь гадать, сможет ли она вернуться в хоккейную семью спустя время.
Владимир Ткачев ушел из «Авангарда»
После прихода Ги Буше в «Авангард» пошли разговоры о том, что Владимира Ткачева ждут непростые времена. При этом у воспитанника омского клуба был действующий контракт на 5 лет и статус главной звезды команды. Поэтому казалось, что игрок и тренер найдут общий язык. И первое время они действительно ладили. Владимир вернулся после тяжелой травмы и здорово выглядел в плей-офф. Но летом стало понятно, что канадский наставник «ястребов» не заинтересован в том, чтобы в его команде оставался миниатюрный технарь. И глядя на то, во что сейчас играет «Авангард», становится очевидно — в таком хоккее Владимиру действительно не нашлось бы места.
Менеджмент расторг контракт с Ткачевым сославшись на то, что это соглашение не оставляет им маневра под потолком зарплат и мешает в подписании новых игроков. Но сам Владимир неоднократно заявлял о том, что он был готов на понижение финансовых условий. Поэтому единственная причина его ухода из родной команды — воля Ги Буше. К счастью, один из лучших хоккеистов КХЛ достаточно быстро нашел себе новый клуб. И сейчас абсолютно счастлив в магнитогорском «Металлурге».
«Салават Юлаев» столкнулся с финансовыми проблемами
Современные болельщики привыкли, что уфимцы уже давно считаются топ-клубом с одним из самых больших бюджетов в КХЛ. Единственный в своей истории Кубок Гагарина «Салават» выиграл в далеком 2011 году, когда не было и речи про потолок зарплат и какие-то финансовые ограничения. В столице Башкортостана тогда собрали дрим-тим, которая до сих пор считается одной из сильнейших команд в истории нашей лиги. Даже в СКА времен Ковальчука и Дацюка не было такой концентрации звезд. С тех пор за клубом из Уфы закрепилась слава клуба-олигарха.
Все рухнуло этим летом. В последние сезоны из «Салавата» приходили тревожные новости о задержках зарплат. Но в конце концов хоккеисты и сотрудники получали свое жалованье. К сожалению, все это было предвестником масштабной финансовой катастрофы. Уфимцы погрязли в долгах и много лет должны своим подрядчикам и контрагентам сотни миллионов рублей. Клуб пытался оттягивать платежи и продолжал создавать видимость одной из самых обеспеченных команд лиги. Но в конце концов пузырь лопнул. Команда Виктора Козлова в одночасье превратилась в середняка КХЛ. «Салавату» пришлось отказаться от высокооплачиваемых Ливо, Тодда и Ремпала. Последний, к слову, все-таки присоединился к команде по ходу сезона — на лучшего бомбардира прошедшего розыгрыша Кубка Гагарина в Уфе все-таки нашли деньги. Но при этом клуб покинул Александр Хмелевский, перебравшийся в Казань. Кажется, теперь потолок уфимцев — выход во второй раунд плей-офф. Остается надеяться, что клуб рассчитается по долгам за пару лет и вернется в число фаворитов в борьбе за главный трофей лиги.
«Куньлунь» переименовался в «Шанхай Дрэгонс» и переехал в Санкт-Петербург
Еще одна сенсация — исчезновение «Куньлуня». В отличие от «Витязя», который действительно покинул лигу, китайский клуб пропал лишь формально. Организация сменила название на «Шанхай Дрэгонс» и переехала в Санкт-Петербург. Все это сопровождалось атмосферой таинственности и продолжительного затишья — китайский клуб так долго не подписывал новичков, что пошли слухи, будто бы он проследует вслед за командой из Балашихи.
К счастью, «Куньлунь» не просто не исчез, но и превратился в гораздо более яркий и привлекательный проект, чем был раньше. Команда сделала несколько мощных трансферов — например, Игорь Варицкий подписал бывшего коуча «Рейнджерс» и «Вегаса» Жерара Галлана. А также Кевина Лабанка, почти сразу ставшего звездой лиги. Благодаря переезду команды в Санкт-Петербург в КХЛ появилось новое дерби — матчи «Драконов» против СКА теперь сопровождаются особым накалом страстей. Куратором команды выступает Александр Крылов, не так давно сделавший «Авангард» чемпионом. А работа клуба в медиа заслуживает отдельного внимания — социальные сети «Драконов» не раз будоражили информационное пространство. В том числе провокациями в сторону СКА. Так что от ребрендинга «Куньлуня» лига однозначно осталась в жирном плюсе.
Автор: Максим Самарцев
Жерар Галлан
Игорь Ларионов
Патрик Рибар
(00:00-07:39)
Артемий Плешков
Андрей Кареев
(07:39-59:49)
04:05
Джозеф Бландизи
(Рокко Гримальди, Брендан Лайпсик)
04:45
Бреннан Менелл
06:16
Никита Попугаев
(Трой Джозефс, Уилл Райлли)
07:39
Никита Дишковский
(Николай Голдобин, Сергей Плотников)
22:11
Николай Голдобин
28:10
Адам Кленденинг
37:42
Гейдж Куинни
(Кевин Лабанк, Дойл Сомерби)
40:43
Кевин Лабанк
59:41
Егор Савиков
(Бреннан Менелл, Николай Голдобин)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит