Куда пропал американский форвард «Автомобилиста»? Когда вернется Жамнов? Разбираемся в инсайдах КХЛ

7. Не считаю Николаева плохим вратарем, но неспроста в этом сезоне от него отказались в «Спартаке». А ранее — разочаровались в СКА и «Нефтехимике». Он может выдать классный матч, но стабильности Николаеву не хватает. Да и в качестве подстраховки у него теперь будет только Савелий Шерстнев. А вот проблемы Мыльникова давно настораживают. Вратарь прогрессирует и, не будь у него такого обилия травм, давно бы вышел в топы лиги: потенциал у него как минимум не хуже, чем, например, у Владимира Галкина из «Автомобилиста».