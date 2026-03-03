Куда пропал американский форвард «Автомобилиста»? Когда вернется Жамнов? Разбираемся в инсайдах КХЛ

1. До окончания регулярного чемпионата КХЛ остается меньше трех недель, а интриг осталось совсем мало. Да, мы до самого последнего дня наверняка не будем знать точную сетку плей-офф, но, когда в одной из конференций восемь участников борьбы за Кубок Гагарина известны с февраля, это не очень хорошо. На «Востоке» «Амур» еще борется с «Сибирью» и старательно сокращает отставание. А вот «Шанхай», «Лада» и «Сочи» на «Западе» уже доигрывают сезон. Впрочем, как и «Барыс» с «Адмиралом».
2. «Сочи» в последнее время заставил много о себе говорить, но это не связано с игрой. Из-за угрозы атаки БПЛА во встрече с ЦСКА провели лишь первый период, а оставшееся время вообще будет доиграно в Москве. Разделенным на отрезки по той же причине стал и следующий матч с «Торпедо». А вот игра с «Локомотивом», которая должна была пройти в Сочи 4 марта, перенесена в Ярославль. 2 марта вечером сочинцы были уведомлены об этом и на следующий день уже вылетели на выезд.
3. Причины такого решения просты: у «Сочи» и «Локомотива» один спонсор, а потенциальные переносы и сбои в расписании никак не входят в планы ярославцев. У главного тренера команды Боба Хартли вся подготовка к плей-офф расписана по часам. А застраховать от переноса «Локомотив» никто не может — вот клуб и пользуется ситуацией. Теперь только непонятно, состоится ли в Сочи игра 6 марта с «Авангардом». Прецедент создан, и теперь в омском клубе вполне логично могут заявить — а чем они хуже «Локомотива»?
4. И тут мы снова приходим к тому, что все равны, но некоторые клубы равнее других. Никто и не помышлял о переносе из Сочи матча минского «Динамо», хотя команда не могла вылететь из Нижнего Новгорода. В несколько заходов доигрывали матч с «Торпедо», а начинали игру вообще под звуки сирен в городе. Наверное, лиге пора выработать какую-то стратегию, как действовать в такой ситуации. А если такие угрозы будут возникать постоянно, то, возможно, «Сочи» придется на время менять место дислокации.
5. «Шанхай» — еще один клуб, который доигрывает сезон, но при этом у «драконов» впереди важное событие. Команда проведет два матча в Китае, и они должны дать понимание, есть ли будущее у «драконов» в Поднебесной. В Санкт-Петербурге «Шанхаю» удалось пошуметь, но глобально смысл существования клуба вызывает очень большие вопросы. По сути, иностранный клуб, существующий на российские деньги. Так не проще ли вложиться в условные «Молот» или «Сокол» и вывести их в КХЛ?
6. Дедлайн в лиге настал давно, а это значит, что экстренно заменить выбывших игроков можно только за счет внутренних резервов. В такой ситуации особенно катастрофичны потери вратарей, и сразу две команды с этим столкнулись. Причем в одном матче! Сначала у «Трактора» травмировался Сергей Мыльников, а затем «Ак Барс» потерял Тимура Билялова. Заменившие их соответственно Николаев и Арефьев сыграли отлично, а в ближайшее время им наверняка не будет альтернативы. Вот только если Билялов выбыл на пару недель, то Мыльников, скорее всего, в этом сезоне уже не сыграет.
7. Не считаю Николаева плохим вратарем, но неспроста в этом сезоне от него отказались в «Спартаке». А ранее — разочаровались в СКА и «Нефтехимике». Он может выдать классный матч, но стабильности Николаеву не хватает. Да и в качестве подстраховки у него теперь будет только Савелий Шерстнев. А вот проблемы Мыльникова давно настораживают. Вратарь прогрессирует и, не будь у него такого обилия травм, давно бы вышел в топы лиги: потенциал у него как минимум не хуже, чем, например, у Владимира Галкина из «Автомобилиста».
8. Билялова, у которого также хватало травм по ходу карьеры, почему-то решили в «Ак Барсе» загнать. Основной вратарь начинал 9 из 10 последних матчей, хотя с той же «Ладой» вполне можно было дать сыграть Арефьеву. В итоге сначала Билялов сорвался после четырех пропущенных шайб от тольяттинцев и ушел в раздевалку, не вернувшись даже на буллиты, а затем получил травму в Челябинске. Возможно, для Тимура пытались смоделировать график плей-офф, но такие риски выглядят неоправданными. Пусть к Арефьеву и нет никаких вопросов.
9. «Ак Барс» вряд ли куда-то сдвинется с третьего места в Восточной конференции, но последние результаты точно не могли порадовать казанцев. Они трижды упустили преимущество и проиграли за пределами основного времени. Порой отдельные игроки команды слишком эгоистичны и думают только о своей статистике, бегут забивать и забывают о правильном балансе. И вот сейчас вообще непонятно, чего ждать от команды в плей-офф. Могут собраться и пройти как минимум в полуфинал, а могут и развалиться в один момент — более непредсказуемой команды сейчас нет.
10. Примерно так же можно сказать и об «Автомобилисте», но в последнее время екатеринбуржцы производят очень солидное впечатление. Когда «Авто» ведет в счете, смотреть их предельно строгий и закрытый хоккей очень сложно, но это очень похоже на то, что приводит к успеху в кубковых матчах. Если в плей-офф будет тащить Галкин (а уже можно признать, что он вчистую переиграл Евгения Аликина), то у «Автомобилиста» есть все шансы пройти далеко.
11. Отлично прижился в «Автомобилисте» нападающий Даниэль Спронг — он играет в среднем за матч почти на три минуты меньше, чем в ЦСКА, но при этом средняя результативность выше. Все в порядке и в коллективе — после победы в Москве над армейцами он пообещал подарки всей команде. У ЦСКА без Спронга также дела пошли в гору, но не думаю, что это связано с его уходом. Никитину голландский нападающий просто изначально был не нужен.
12. А вот другой легионер «Автомобилиста», американец Рид Буше, совсем пропал. Его нет в расположении клуба больше месяца, да и никто вообще не представляет, когда он вернется. Изначально он отпросился на свадьбу к брату, и этот отпуск был согласован. В начале марта должна родить супруга Буше, но даже если американец вдруг решил наплевать на договоренности с клубом и продлить свое пребывание на родине, то почему не сообщил об этом? Вполне допускаю, что у него вновь возникли проблемы с законом — иначе зачем не брать трубку?
13. Главный тренер СКА Игорь Ларионов остался доволен поездкой на Олимпиаду в Милан, а вот его команда без особых шансов уступила дома московскому «Динамо» и «Локомотиву». Армейцы реабилитировались разгромом «Барыса», но игра с прямыми конкурентами по конференции оставила неоднозначное впечатление. При этом, пожалуй, главный вопрос — кто будет основным вратарем СКА в плей-офф. Процент побед и статистика лучше у Артемия Плешкова, но и Сергей Иванов может как выдать приличный матч, так и провалиться. Впрочем, в любом случае армейцам лучше избежать попадания в первом раунде на «Локомотив» — кажется, в этом противостоянии у них нет шансов.
14. Ярославцы выиграли 13 из 14 последних матчей и выглядят в последнее время настоящей машиной. Если в начале сезона ярко выделялась связка Александра Радулова и Егора Сурина, то сейчас слаженно выглядит вся команда. Чем ближе плей-офф, тем все больше «Локомотив» становится похож на ту команду, которая выиграла Кубок Гагарина в прошлом сезоне.
15. В минском «Динамо» затих конфликт, связанный с увольнением тренера Игоря Горбенко, — главного тренера Дмитрия Квартальнова удалось уговорить остаться, и в этом большая заслуга лидеров команды. Все понимают, что в этом сезоне у минчан уникальная возможность добиться небывалого успеха. Если в прошлом сезоне «Динамо» впервые в истории вышло во второй раунд, то в нынешнем есть все шансы достичь большего. Дальше будет сложнее — наверняка уедет за океан Виталий Пинчук, да и Квартальнов в Минске не останется.
16. Лига в последнее время начала массово штрафовать игроков за симуляции — не секрет, что есть список игроков, за которыми следят особенно пристально. Запомнилось, как в матче «Автомобилиста» и «Ак Барса» обычно спокойный форвард екатеринбуржцев Александр Шаров взорвался, когда Кирилл Семенов «нарисовал» на себе удаление. Семенова в итоге оштрафовали, но что, если бы казанцы реализовали то большинство? Лучше бы судьи не пропускали моменты, когда игроки симулируют, а наказывать штрафами бесполезно.
17. Один из таких признанных «актеров» — канадский нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа. Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин даже сравнил его с курицей — настолько похожи движения Комтуа, когда он изображает адские страдания. При этом пользы своей команде канадец приносит достаточно. Пусть начало сезона для него и не задалось, но сейчас он в полном порядке. Да и мы успели уже понять, что время Комтуа наступает весной.
18. «Магнитка» проиграла три матча подряд — и, кажется, Андрей Разин решил перевести все внимание на себя. После матча он ярко прокомментировал просьбу омских журналистов оценить игру Никиты Серебрякова, а в Москве предположил, что коллега Михаил Зислис играет на телефоне в шарики или смотрит фотографии девушек во время пресс-конференции. Разин явно переборщил в требовании вывести журналиста из зала, но в остальном такие перформансы идут только на пользу лиге. В отсутствие Романа Ротенберга именно Разин — с большим запасом главное медийное лицо лиги.
19. Потеря Дмитрия Силантьева для «Металлурга» даже страшнее, чем три подряд поражения. Пусть во второй половине регулярного чемпионата ударная тройка магнитогорцев, где с Силантьевым играли Владимир Ткачев и Роман Канцеров, выглядела не настолько ярко, но она все равно оставалась мощным оружием. Силантьев сломал ногу и выбыл на полгода, так что в плей-офф он точно не поможет.
20. «Авангард» уже вовсю комплектует состав на следующий сезон, переподписав защитников Максима Лажуа (50 миллионов в год), Семена Чистякова (60) и Марселя Ибрагимова (около 30). Очевидно, что и главного тренера Ги Буше в Омске постараются оставить. Впрочем, все наверняка будет зависеть от итогов сезона. Пока омичи выглядят одним из главных фаворитов плей-офф.
21. Похоже, не собираются устраивать омоложение в московском «Динамо». Сначала бело-голубые продлили на два года 33-летнего канадского форварда Джордана Уила (75 миллионов в год), а затем такой же по продолжительности контракт получил нападающий Артем Швец-Роговой. Зарплата также достаточно приличная: 42 миллиона в первый год соглашения, 45 — во второй. Учитывая ту травму, которую несколько лет назад перенес форвард, его возвращение на прежний уровень — подвиг. И в этом сезоне он выглядит отлично, так что контракт оправдан.
22. «Спартак» по-прежнему обходится без Алексея Жамнова, продолжающего лечение, на скамейке, но в ближайшее время он должен вернуться в расположение клуба. Возможно, это как-то всколыхнет команду, которая уже давно находится на спаде. Пока красно-белые явно не выглядят претендентами на что-то серьезное.
23. Директор «Северстали» Николай Канаков признался, что медийность совсем не волнует череповчан. Для них спорт на первом месте. Прекрасный подход, когда на дворе 2026 год. Такое можно было бы оправдать, если бы «Северсталь» каждый год боролась за кубок, а не вылетала в первом раунде. А в начале этого года череповчане, идущие в лидерах, не могли заполнить дворец, который и так вмещает минимально разрешенные регламентом 5500 зрителей. Кажется, о таком подходе много лет назад прекрасно высказался Александр Радулов.
Артур Хайруллин