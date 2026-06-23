Ларионов готов отпустить легионера, серебряный призер Олимпиады остается в «Торпедо». Главное на рынке КХЛ

СКА готов расстаться с легионером
Рынок стоит. Эту фразу в последние дни я слышал от разных людей. Серьезного усиления из Северной Америки клубам КХЛ пока ждать не приходится. Причины прекрасно понятны. Следовательно, надо обращать внимание на тех, кто находится в доступе.
Давно известно, что СКА не прочь расстаться с нападающим Джозефом Бландизи. В Санкт-Петербурге от него ждали большего.
Активный интерес к канадскому форварду появился только в последнее время. Это нормально. По моей информации, рассмотреть вариант с подписанием Бландизи готовы оба «Динамо» — московское и минское, а также «Барыс». У игрока еще год контракта с петербургской командой, но это не должно стать проблемой.
«Трактор» обменял Коршкова…
В межсезонье в КХЛ был спрос на Егора Коршкова, что очень наглядно показывает скудность рынка в нынешних условиях. Обмен нападающего из «Трактора» в «Амур» сорвался на последней стадии, но с «Сибирью» все получилось. Игрок возвращается в команду, где много лет назад выступал его отец, а сам Егор делал первые шаги в хоккее.
Взамен челябинцы получили 19-летнего нападающего Егора Головнева, который усилит клубную систему на уровне ВХЛ.
Коршков ярко провел первую половину минувшего сезона в «Тракторе», однако в концовке регулярного чемпионата и в плей-офф выглядел бледно. Держать игрока с большой зарплатой (65 миллионов рублей) и такой эффективностью в нынешних экономических реалиях нецелесообразно. В новой команде форвард, видимо, переподпишет контракт в сторону понижения, но с продлением еще на один год.
…и нашел вратаря
После того что случилось в минувшем сезоне с Крисом Дригером, к каждому новому вратарю «Трактора», тем более иностранцу, отношение изначально будет скептическим. Однако норвежец Хенрик Хаукеланд, подписавший с челябинским клубом двухлетний контракт, в свой 31 год находится на пике карьеры.
Весной он помог сборной Норвегии добиться лучшего результата в истории — завоевать бронзовые медали чемпионата мира. Хаукеланд был признан лучшим вратарем турнира. Теперь после переезда в КХЛ путь в национальную команду для него закрыт: таковы правила, утвержденные норвежской федерацией еще в 2022 году.
Бегло ознакомился с мнениями норвежских коллег и болельщиков. Единой позиции относительно решения Хаукеланда у них нет. Осуждают его далеко не все, а между строк в словах генерального менеджера сборной Норвегии Патрика Торесена читается сожаление. Он объясняет, что с профессиональной точки зрения вратарь сделал шаг вперед и едет в КХЛ, чтобы проявить себя на более высоком уровне и неплохо заработать.
Кандидатура Хаукеланда была приоритетной для генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова еще в 2023 году. Однако тогда вратарь, сначала дав предварительное согласие, передумал. В Челябинске переключились на Зака Фукале и не прогадали.
Как сложатся дела у норвежца сейчас — вопрос. Но у него достаточно сильных качеств, чтобы стать заметной фигурой в КХЛ. По манере игры он напоминает небезызвестного Шимона Грубеца. Зарплата Хаукеланда составит 55 миллионов рублей.
Новички «Шанхая»
Нынешней версии «Шанхая» категорически не хватает присутствия в информационном пространстве, что вынуждает отталкиваться лишь от редких фактов. Для полного понимания общей картины этого недостаточно.
Понятна общая тенденция, которой придерживается генеральный менеджер «Драконов» Евгений Артюхин. Его команда должна быть габаритной, мобильной и агрессивной. Ей бы не помешало больше мастерства. Возможно, это станет заметно позднее. Пока же вижу новую версию «Куньлуня» с некоторыми отличиями.
Приглашение Вячеслава Козлова на роль ассистента главного тренера мне нравится. Любопытен и свежий трансфер капитана Йельского университета Дэвида Чена. Об игровых качествах этого форварда мне судить тяжеловато. Но это точно парень с головой. Другие в Йеле не учатся.
Если говорить о других переходах, то нападающий Бретт Мюррей, о подписании которого сообщал ранее, заключил с «Драконами» контракт сроком на один год. Он неплохо смотрелся на уровне АХЛ в системе «Баффало» и провел солидный сезон в чемпионате Германии.
Для своих габаритов (195 см и 103 кг) канадец прилично оснащен технически. Это не «летающая болванка». У него в КХЛ может получиться. Зарплата Мюррея составит 45 миллионов рублей.
«Торпедо» продлило ведущего центра
Напомню очевидную вещь: сохранение ведущих игроков и продление с ними контрактов тоже относятся к селекции. Причем успешной.
«Торпедо» договорилось с Владимиром Ткачевым, добавив еще один год к действующему соглашению. Таким образом, центральный нападающий остается в нижегородском клубе до лета 2028 года. Зарплата игрока останется прежней — 55 миллионов рублей.
«Северсталь» сохранила капитана
Удержать капитана Адама Лишку «Северстали» удалось еще на год, несмотря на интерес со стороны нескольких команд, среди которых активнее остальных вел себя «Металлург». Однако предложений из серии «невозможно отказаться» череповецкий клуб не получил.
Не исключено, что ближе к дедлайну ситуация изменится, ведь по окончании ближайшего сезона словак станет неограниченно свободным агентом. Зарплата Лишки составит 40 миллионов рублей. Предусмотрены и бонусы.
«Динамо» вернуло габаритного форварда
Со временем мне стало понятно, за что разные тренеры и команды ценят Андрея Никонова при его ограниченном функционале. Габаритный, неплохо катается для своих размеров, лезет под кожу соперникам и готов при случае подраться. Польза от такого игрока есть.
Еще бы добавить стабильности — этот вопрос сам нападающий пока решить не в состоянии. Теперь этим займутся в московском «Динамо», куда Никонов возвращается спустя два года более зрелым игроком. В руках Леонида Тамбиева он вполне может прибавить. Цена вопроса составила восемь миллионов рублей.
«Лада» продлила ветерана
В «Ладе» не стали ничего выдумывать и еще на год продлили контракт с 36-летним Дмитрием Кугрышевым. Последние три сезона в Тольятти он практически не травмируется и держит хороший уровень, набирая более 30 очков за чемпионат.
Задачи клуба не меняются, поэтому смысла расставаться со стабильным ветераном нет. Зарплата Кугрышева составит 15 миллионов рублей.
Михаил Зислис