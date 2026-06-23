Ларионов готов отпустить легионера, серебряный призер Олимпиады остается в «Торпедо». Главное на рынке КХЛ

В межсезонье в КХЛ был спрос на Егора Коршкова, что очень наглядно показывает скудность рынка в нынешних условиях. Обмен нападающего из «Трактора» в «Амур» сорвался на последней стадии, но с «Сибирью» все получилось. Игрок возвращается в команду, где много лет назад выступал его отец, а сам Егор делал первые шаги в хоккее.