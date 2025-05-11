Выступающий в КХЛ словак Грман сделал голевой пас в матче чемпионата мира со словенцами

СТОКГОЛЬМ, 11 мая. /ТАСС/. Словацкий защитник Марио Грман, выступающий за владивостокский «Адмирал» в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), отметился голевой передачей в матче группового этапа чемпионата мира против команды Словении.
Встреча прошла в Стокгольме и завершилась победой словаков со счетом 3:1. В составе победителей шайбы забросили Себастьян Чедерле (9-я минута), Павол Регенда (10), Михал Криштоф (32). У словенцев отличился Кен Ограньешек (47).
В первом матче на турнире словаки со счетом 0:5 проиграли шведам, словенцы в первой игре уступили сборной Канады (0:4). В третьем матче сборная Словакии 12 мая встретится с австрийцами, словенцы на следующий день сыграют с командой Латвии. Также в группе A выступают сборные Финляндии и Франции.
В другом матче игрового дня сборная США со счетом 6:0 разгромила венгров и одержала вторую победу на турнире. Команды выступают в группе B.
Чемпионат мира проходит в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Чехии, в финале обыгравшая команду Швейцарии (2:0). Сборная России пять раз становилась победителем турнира, команда не принимает участия в чемпионате мира по решению Международной федерации хоккея.