Два бывших игрока КХЛ забросили по четыре шайбы в матчах чемпионата мира

СТОКГОЛЬМ, 15 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной Финляндии Ээли Толванен забросил четыре шайбы в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с командой Словении (9:1). Встреча прошла в Стокгольме.
Толванен отличился на 27-й, 36-й, 40-й и 53-й минутах. Помимо него, заброшенными шайбами в составе финской сборной отметились Микко Лехтонен (3-я и 8-я минуты), Вили Саариярви (12), Ленни Хямеэнахо (29) и Николас Матинпало (43). У словенцев отличился Бине Машич (25). Нападающий «Чикаго» Теуво Терявяйнен отметился шестью результативными передачами. Словенский форвард «Куньлунь Ред Стар» Ян Дрозг сделал голевой пас.
Толванену 26 лет, он выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сиэтл». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард играл за финский «Йокерит».
Сборная Финляндии набрала 8 очков после четырех матчей и поднялась на 3-е место в турнирной таблице группы А. Словенцы не набрали ни одного очка и располагаются на последней, 8-й строчке. В следующем матче сборная Финляндии 17 мая сыграет с командой Латвии. Словенцы 16 мая встретятся со шведами.
В матче группы В сборная Швейцарии со счетом 5:1 победила команду Германии. Четыре шайбы забросил бывший нападающий омского «Авангарда» Свен Андригетто, ныне выступающий за «Цюрих». По ходу встречи травму получил капитан швейцарской сборной, нападающий «Нью-Джерси» Нико Хишир.
Чемпионат мира проходит в Швеции и Дании, турнир завершится 25 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Чехии, в финале обыгравшая команду Швейцарии (2:0). Сборная России пять раз становилась победителем турнира, команда не принимает участия в чемпионате мира по решению Международной федерации хоккея.