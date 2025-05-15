Два бывших игрока КХЛ забросили по четыре шайбы в матчах чемпионата мира

Сборная Финляндии набрала 8 очков после четырех матчей и поднялась на 3-е место в турнирной таблице группы А. Словенцы не набрали ни одного очка и располагаются на последней, 8-й строчке. В следующем матче сборная Финляндии 17 мая сыграет с командой Латвии. Словенцы 16 мая встретятся со шведами.