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Разгром сборной Казахстана, Латвия — в зоне плей-офф. Итоги дня на ЧМ по хоккею

Швейцария уничтожила Венгрию, легендарный Амбюль оформил хет-трик.

Источник: Getty Images

18 мая состоялся 10-й игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Подводим итоги четырёх прошедших в нём встреч.

Хоккей
Чемпионат мира 2025
Группа B, 18.05.2025, 17:20
Казахстан
1
США
6

В первом периоде зрители голов не увидели. Во второй двадцатиминутке американцы забросили пять безответных шайб. Отличились Фрэнк Назар, Джексон ЛаКомбе (с передач Назара и Майкла Маккэррона), Тейдж Томпсон (Зив Буйум, Шейн Пинто), Мэтти Бенирс (Дрю О’Коннор) и Майкл Кесселринг (Назар, Майки Эйссимонт).

В заключительном периоде победную точку поставил Зак Веренски, которому ассистировали Майкл Кесселринг и Клейтон Келлер. Гол престижа в составе Казахстана забил Владимир Волков.

Хоккей
Чемпионат мира 2025
Группа A, 18.05.2025, 17:20
Словения
2
Австрия
3

В составе сборной Австрии заброшенными шайбами отметились Доминик Цвергер и Брайан Леблер. Словенцы ответили точными бросками Блажа Грегорца и Роберта Саболича. Основное время и овертайм не выявили победителя. В серии буллитов точнее оказались австрийцы (3:0).

Хоккей
Чемпионат мира 2025
Группа A, 18.05.2025, 21:20
Словакия
1
Латвия
5

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Харальд Эгле, Данс Лочмелис, Рихард Букартс, Том Андерсон и Родриго Аболс (в пустые ворота). Единственную шайбу словаков записал на свой счёт Себастьян Чедерле.

Сборная Латвии набрала девять очков в шести матчах и поднялась на четвёртое место в группе А, дающее право на выход в плей-офф. Словацкая команда с семью очками после аналогичного количества игр находится на шестой строчке турнирной таблицы.

Хоккей
Чемпионат мира 2025
Группа B, 18.05.2025, 21:20
Венгрия
0
Швейцария
10

В первом периоде швейцарцы забросили две шайбы. Отличились 41-летний Андрес Амбюль и Тимо Майер. Во второй двадцатиминутке Майер оформил дубль, по шайбе записали на свой счёт Доминик Эгли и Янис Мозер. В заключительном отрезке матча Амбюль сделал хет-трик, Эгли забросил свою вторую шайбу, по одному голу забили Андреа Глаузер и Кевин Фиала.

Егор Торишный