ЦСКА выменял молодого таланта, «Динамо» бьется за Рашевского. Итоги дня в хоккее

В «Витязе» он всегда был на ведущих ролях, недаром по итогам прошлого сезона стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром команды. Его нацеленность на ворота и голевое чутьё говорят о желании побеждать в каждом матче, а значит, помогут команде. К тому же он играет на позиции центра, а ни для кого не секрет, насколько это дефицитная позиция в современном хоккее.