Михаил Дегтярёв: ждём полного восстановления в правах со стороны МОК

«Мы благодарны Люку Тардифу за откровенную позицию. Россия всегда была одним из мировых лидеров в хоккее, и отсутствие нашей команды на международных турнирах делает эти соревнования ощутимо беднее: менее зрелищными, менее конкурентными. Поэтому возвращения российских хоккеистов ждут и организаторы, и наши соперники и, конечно, зрители по всему миру. В вопросе нормализации мирового спорта, возвращения к честной конкуренции мы все союзники, а не оппоненты.



Россия полностью готова к восстановлению в спортивных правах. В 2024 году Олимпийский комитет России привёл свой устав в соответствие с Олимпийской хартией, и сейчас мы ждём смягчения санкций вплоть до полного восстановления в правах со стороны МОК, — сказал Дегтярёв корреспонденту “Матч ТВ”.