«Когда завоевал медаль, думал, что другие спортсмены будут завидовать»

Гордость есть, но не потому, что я один поехал: у нас были допущены все лидеры в лучших видах спорта — лыжники, фигуристы. Просто у других не получилось взять медали. Честно, когда завоевал награду, думал, что будет зависть у других спортсменов, не говорю про нейтральных. Среди, например, других, кто не поехал на Игры. Пока такого не заметил. Поддерживают люди из других видов, поздравляют и радуются вместе со мной.