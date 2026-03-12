«Когда завоевал медаль, думал, что другие спортсмены будут завидовать»

В феврале на Играх в Италии Никита Филиппов завоевал серебро в ски-альпинизме — новом олимпийском виде спорта. Эта медаль стала для российских нейтралов на Олимпиаде-2026 первой и единственной. А после завершения главных стартов четырехлетия Никита успел одержать победы на чемпионате страны и чемпионате Европы. «Известия» и «Спорт-Экспресс» поговорили с Филипповым об олимпийском наследии и пристрастиях к «Спартаку».
«Летом про меня забудут»
— Прошло достаточно времени с Олимпиады в Милане. Вы чувствуете, что стали главным проводником ски-альпинизма в России?
— В принципе, жизнь особо не изменилась. На улице иногда стали подходить, фотографироваться. Правда, иногда путают.
— С кем?
— С кем угодно (смеется), просто лицо пока не особо узнают. А так — да, в соцсетях стало больше внимания, упоминаний, отметок. Но в целом всё по-прежнему: с друзьями общаюсь, в команде отношение такое же.
— Иностранцы стали по-особому на вас настраиваться?
— На чемпионате Европы в Баку заметил, что швейцарцы пытались устраивать командную тактическую борьбу против меня. Не жесткую, но моменты были. Спортсмены из других стран стали чаще здороваться, поздравлять. Стали тоже узнавать. На чемпионате Европы ощущалось, что я фаворит, говорили: «Давай, выигрывай. Уже не темная лошадка».
— Вы единственный нейтральный спортсмен-зимник с медалью. Как это ощущается?
— Есть большая гордость, что смог принести медаль своей стране. И радует, что многие поддерживают выступление под нейтральным флагом. Все и так понимают, из какой мы страны. Я родился на Камчатке, и теперь многие узнали, где это. Друзья — ски-альпинисты из других стран теперь в курсе: «Это там, где вулканы, красивые пейзажи и океан?».
Гордость есть, но не потому, что я один поехал: у нас были допущены все лидеры в лучших видах спорта — лыжники, фигуристы. Просто у других не получилось взять медали. Честно, когда завоевал награду, думал, что будет зависть у других спортсменов, не говорю про нейтральных. Среди, например, других, кто не поехал на Игры. Пока такого не заметил. Поддерживают люди из других видов, поздравляют и радуются вместе со мной.
— Когда завоевали медаль, было ощущение, что стали главным человеком в России на этот день?
— Да нет, такого не было. Мне кажется, футбол смотрят больше, чем обращают внимание на нас.
— В тот день все футбольные эксперты писали про ски-альпинизм. Это трогает?
— Конечно, я рад, что такое внимание привлек к нашему спорту. Надеюсь, оно продолжится. Конечно, оно уже затихает. Летом про меня, наверное, забудут. Но уже здорово, что после Олимпиады интерес выше, чем был до нее.
— Останетесь в своем виде или все-таки перейдете в биатлон?
— Пока в ски-альпинизме. Всё хорошо, всё нравится. Я всё равно не хотел бросать, хотел совмещать ски-альпинизм с биатлоном. Может, летом на лыжероллерах побегаю.
«Показывал медаль — и мне бесплатно наливали»
— За победу вам много чего обещали. Всё получили?
— iPhone 17 Pro отцу подарили. Еще приватное обслуживание в одном из банков дали, золотой слиток должны прислать. А самое необычное — обещали холодильник индейки. Пока не видел, но, надеюсь, пришлют. Это было бы очень полезно, люблю индейку.
— Еще до Олимпиады вы говорили, что будете «двигаться на забродившем компоте и меде».
— Мед люблю с детства. У дедушки своя пасека, он передает — натуральный, вкусный. Я и в чай кладу, и просто ем, и в бане мажусь. Это в любом случае полезнее, чем сахар. Еще ем рис с медом, да и вообще много чего. Даже споры на мед у нас бывают. Недавно вот спорил: если два юниора попадут в тройку на одних соревнованиях, то я сбриваю бороду и оставляю усы.
А забродивший компот — это шутка. Я же вообще не пью. После Олимпиады хорошо попробовал алкоголь — повышал градус, понижал. Меня вообще не взяло! Эффекта ноль: ни опьянения, ни похмелья, даже голова не болела. Понял, что трезвый я такой же веселый. Больше пить не буду — зачем тратить деньги? Я думал, алкоголь вкусный, а он еще и невкусный! Для себя решил: буду двигаться на трезвом.
Теперь не буду тратиться. Хотя я и так не потратил ни копейки, просто показывал медаль — и бесплатно наливали. В Бормио была тусовка, развлекались там с другими ски-альпинистами.
— Тирамису поели, как мечтали?
— Конечно, несколько раз. Разный, в разных кафешках. И мороженое ел, хотя было минус два-три. Гуляли, я увидел киоск и не удержался. Холодно, но съел — свой гештальт закрыл.
— После Олимпиады вы также сказали: «Отказываюсь от гречки в пользу пиццы и бургеров»?
— На несколько дней после Олимпиады — да. Но на чемпионат России приехал, пришлось возвращаться в режим. Рис, гречка, чечевица, курица. Обычный здоровый рацион. В Азербайджане на чемпионате Европы тоже не расслаблялся: простой рацион, здоровое питание.
Из «Спартака» больше всего нравится капитан Роман Зобнин
— Откуда любовь к «Спартаку»?
— Мой отец и дядя болели за красно-белых. Поэтому у меня не было варианта болеть за другую команду.
— «Спартак» приглашал вас на матчи команды?
— Да, руководство связывалось, звали на матчи. Но сезон напряженный, сейчас никак не получится. Надеюсь, летом в Москве схожу.
— Следите за последними новостями команды?
— Из «Спартака» больше всего нравится капитан Роман Зобнин, слежу за ним. Обидно, конечно, что проиграли 2:5 «Динамо» в Кубке. Надеюсь, в чемпионате России будут хорошо выступать.
— Вы застали чемпионство-2017?
— Тогда мне было 15. Я как раз приехал на «Розу Хутор», на одних соревнованиях бежал в гору в футболке Дениса Глушакова времен того «Спартака»! И выиграл. В 2022 году, когда выиграли Кубок России, тоже радовался, но 2017-й эмоциональнее запомнился.
— Хотели бы встретиться с Глушаковым? Возможно, в бане.
— С радостью. Та футболка, наверное, до сих пор где-то дома лежит. Обязательно найду ее. Интересно, налезет ли она на меня сейчас.
— Самое яркое впечатление о «Спартаке»?
— Помню свой первый раз на футбольном матче. Мы с отцом улетели с чемпионата России в Магнитогорске в Москву, сходили на игру вечером, а он на следующий день улетел на Камчатку. Я вернулся в Магнитогорск. Эмоции от переполненного стадиона — это незабываемо.
— Заряжали кричалки?
— Самую обычную: «Спартак» — чемпион!" Это самая мощная была.
— Кому из спартаковцев бросили бы вызов в ски-альпинизме?
— Наверное, Зобнину. Он выносливый, думаю, потянет.
«Не подстебал товарища — день прожит зря»
— Гимнаст Никита Нагорный был на Камчатке и восхищался, что вы с друзьями можете за день пройти три-четыре вулкана.
— Да, весной обошли три вулкана за 12 часов. Поднялись, спустились. Круто, что Нагорный с Литвиным (блогер. — Ред.) приезжали, на бордах катались. Радует, что к нам едут известные люди.
— Мемы в соцсетях сами придумываете?
— Да, мне кажется, спортсмены вообще юморные. Особенно в футболе, хоккее. У нас в команде говорят: «Не подстебал товарища — день прожит зря».
— Сами в футбол играете?
— На Камчатке играю до сих пор. У нас была своя команда, заявлялись в мини-футбол. Сейчас меньше народу играет, но всё равно собираемся. Люблю быть нападающим, но перед сезоном играю аккуратно — чтобы не травмироваться. Часто на воротах стою: реакция хорошая, с детства перчатки есть. Иногда мне вообще невозможно забить! Играем с мужиками на зеленке.
— Видел ваши фото на Камчатке без одежды. Это как?
— Весной тепло, солнце отражается от снега. Если ветра нет, вообще комфортно. Мы после сезона закрываем его: снимаем домик, жарим шашлыки, а утром идем в ски-тур в трусах, с открытым торсом. Потом откапываем в снегу что-то похожее на пещеру, чтобы стены были из снега, — получается дикий солярий. Лежишь, загораешь.
— Что нужно сделать, чтобы интерес к ски-альпинизму не угасал?
— Попробуйте сами зайти на любую сопку или холм — почувствуете, каково это: двигаться в гору пешком, чтобы понимать, что мы чувствуем. А смотреть стоит, потому что это динамично. На Олимпиаде были большие паузы между забегами, но на Кубке мира, на чемпионате России, Европы — 10−15 минут между забегами. Высокая плотность, конкуренция, всё может поменяться за секунду. Я это доказал на чемпионате Европы.
Автор: Микеле Антонов