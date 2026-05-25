«Законы физики никто не отменял». Большинству участников Enhanced Games не помог даже допинг

Вечером 24 мая 2026 года Лас-Вегас на несколько часов превратился в площадку по проверке спорного тезиса: если снять все фармакологические запреты и дать атлетам запрещенные субстанции, мировые рекорды посыплются как кегли. Временный стадион на 2500 зрителей, возведенный прямо на парковке казино Resorts World, принял турнир, за четыре часа которого было разыграно 25 миллионов долларов призовых, а имя греческого пловца, сумевшего превзойти официальное достижение планеты, попало в заголовки всех мировых агентств. Однако главный итог шоу оказался куда более тонким и неудобным для сторонников «улучшений», чем простой подсчет побитых рекордов.
Что такое Enhanced Games
Enhanced Games — проект, публично анонсированный в 2023 году австралийским венчурным капиталистом Ароном Д’Сузой. Идейная платформа проста: если мировые рекорды — это предел человеческих возможностей, то нужно снять фармакологические ограничения и посмотреть, как далеко сможет зайти «человек улучшенный». Сам Д’Суза называет это «новой эрой, в которой наука и спорт объединяются». Первый блин 2024 года вышел комом — помешали юридические риски и откровенно враждебная позиция ВАДА, МОК и национальных антидопинговых агентств.
Глава USADA Трэвис Тайгарт публично окрестил Игры «опасным цирком». Но проект получил второе дыхание, после того как в 2025 году к пулу инвесторов присоединился фонд 1789 Capital, ключевая фигура которого — Дональд Трамп — младший. Среди спонсоров также значатся миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль, соучредитель Apeiron Investment Group Кристиан Ангермайер и бывший технический директор Coinbase Баладжи Шринивасан.
Таким образом, идеологический стартап превратился в полноценное коммерческое предприятие с серьезной политической поддержкой. Организаторы подчеркивают, что все применяемые вещества должны быть одобрены FDA (управлением по пищевым продуктам и медикаментам США), а медицинский контроль обеспечивают независимые научные и этические советы. Это, впрочем, не помешало властям США отнестись к проекту настороженно — попытки ВАДА и USADA добиться запрета через Конгресс успехом не увенчались.
Участники
На старт вышли 42 спортсмена — в трех видах: легкой атлетике, плавании и тяжелой атлетике. Список участников напоминал сборную «Кто есть кто» из атлетов, чьи пики карьеры либо уже позади, либо оказались скомпрометированы допинговыми скандалами. Главной звездой легкой атлетики стал Фред Керли, серебряный призер Токио-2021 и бронзовый призер Парижа-2024 на стометровке, подписавший контракт с Enhanced Games еще в сентябре 2025 года, однако вышедший на старт чистым, чтобы сохранить олимпийскую лицензию.
В плавательном бассейне компанию ему составили австралийский спринтер Джеймс Магнуссен, двукратный чемпион мира на стометровке вольным стилем, ради участия вернувшийся из состояния спортивной пенсии; британский пловец Бен Прауд, серебряный призер Олимпийских игр; украинец Андрей Говоров, действующий рекордсмен мира на 50-метровке баттерфляем в категории чистого спорта; и россиянин Евгений Сомов, выступавший на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.
Отдельной строкой — исландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, более известный как Григор «Гора» Клиган из «Игры престолов», замахнувшийся на рекорд мира в становой тяге. Всего в плавании участвовали 11 человек. Примечательно, что лишь четверо из 42 участников, включая Керли, приняли решение соревноваться чистыми — для них USADA организовало отдельное тестирование в течение недели перед стартом.
Фармакологический арсенал
Идея соревнований без допинг-контроля предполагала, что участники смогут применять одобренные FDA, но запрещенные ВАДА препараты под наблюдением врачей. Организаторы обнародовали агрегированную статистику по 36 участникам, включенным в клиническое исследование. Данные проливают свет на реальные предпочтения атлетов, решившихся на «расширенный» протокол.
Тестостерон и его эфиры использовали 90,5 процента участников. Это краеугольный камень любого серьезного фармакологического вмешательства в спорте. Тестостерон дает выраженный анаболический эффект — увеличивает мышечную массу за счет стимуляции синтеза белка — и одновременно воздействует на центральную нервную систему, снимая ощущение усталости и поднимая общий тонус и «боевой дух».
Гормон роста (HGH) фигурировал в протоколах 79 процентов атлетов. Вводимый извне соматотропный гормон активирует синтез инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1) в печени, увеличивает линейный рост костей, повышает синтез белков в мышечной и соединительной тканях и одновременно подавляет их катаболизм, а также снижает отложение подкожного жира.
Стимуляторы, включая Adderall, применяли 62 процента участников. Adderall — препарат, изначально предназначенный для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Его действующее вещество — амфетамин — ингибирует обратный захват дофамина и норадреналина в головном мозге, временно повышая концентрацию, фокус и когнитивные функции.
Метаболические модуляторы, например анастрозол, были задействованы ровно половиной атлетов. Это широкая группа веществ, классифицируемая ВАДА в классе S4. Их основная функция — изменение метаболических путей для более эффективного использования энергетических ресурсов организма.
Эритропоэтин (EPO) использовал 41 процент спортсменов. Это, пожалуй, самый печально известный допинг в видах спорта на выносливость. Эритропоэтин — гормон почек, вырабатывающийся в организме естественным образом и стимулирующий производство красных кровяных телец. Рекомбинантный человеческий эритропоэтин, появившийся в 1983 году, произвел настоящую революцию в гематологии, но практически сразу перекочевал в большой спорт. Механизм его действия прост и убийственно эффективен: он повышает количество гемоглобина в крови, а значит, кровь может переносить больше кислорода к работающим мышцам, что приводит к резкому повышению аэробной выносливости.
Исследования показывают, что у здоровых людей, не занимающихся спортом, введение рекомбинантного эритропоэтина продлевает субмаксимальную работоспособность примерно на 54 процента. Однако обратная сторона медали смертельно опасна: большие дозы гормона делают кровь вязкой, многократно увеличивая риск тромбообразования. В 1990-е годы, до появления надежных тестов, бесконтрольное применение ЭПО привело к серии смертей велосипедистов — спортсмены просто не просыпались по утрам из-за остановки сердца, вызванной тромбами.
Анаболические стероиды применяли 29 процентов участников. Один из победителей, пловец Коди Миллер, в интервью уточнил, что в рамках восьминедельной подготовки принимал тестостерон, гормон роста и оксандролон. Оксандролон — синтетический анаболический стероид, производный дигидротестостерона, стимулирующий синтез белка и задерживающий азот в организме. Его главное преимущество перед другими стероидами — исключительно низкий андрогенный эффект при умеренном анаболическом действии, а также сравнительно невысокая токсичность для печени. Он способствует наращиванию сухой мышечной массы, положительно сказывается на мышечной резкости и не провоцирует набор веса за счет жировой ткани. При этом, как и все анаболические стероиды, он подавляет выработку собственных половых гормонов и требует посткурсовой терапии.
Организаторы Игр подчеркивали, что все использованные субстанции отпускаются в американских аптеках по рецепту и одобрены FDA, а наркотические вещества класса А (кокаин, героин и им подобные) остаются под категорическим запретом.
Результаты
Главная интрига вечера — падет ли хоть один мировой рекорд — разрешилась лишь в самом конце. До этого «улучшенные» атлеты сталкивались с неожиданными трудностями. Как иронично заметил один из обозревателей, «спортсмены на стероидах — это все еще спортсмены: законы физики никто не отменял».
Джеймс Магнуссен, чье имя с 2023 года было неразрывно связано с проектом, занял последнее, четвертое место в мужском 100-метровом заплыве вольным стилем со временем 49,44 — почти на две с половиной секунды медленнее собственного личного рекорда.
Исландский гигант Хафтор Бьернссон остановился на 475 килограммах в становой тяге, не добрав 35 килограммов до собственного же мирового рекорда. Бен Прауд на 50-метровке баттерфляем показал 22,32 — всего на пять сотых секунды медленнее рекорда, принадлежащего Андрею Говорову. Сам украинец финишировал в том же заплыве вторым с результатом 22,66.
Фред Керли, главная звезда легкоатлетической части шоу, пробежал стометровку за 9,97 — результат, который на Олимпиаде в Париже двумя годами ранее не позволил бы ему даже выйти в финал, не говоря уже о покушении на рекорд Усэйна Болта (9,58) — его Керли ранее обещал «уничтожить».
Единственным, кто сумел превзойти чистый рекорд мира, стал грек Кристиан Гколомеев. В мужском 50-метровом заплыве вольным стилем он коснулся бортика с результатом 20,81, что на семь сотых секунды быстрее рекорда австралийца Кэмерона Макэвоя (20,88), установленного в санкционированном старте двумя месяцами ранее. За это достижение Гколомеев получил 250 тысяч долларов за победу в заплыве и бонус в размере одного миллиона долларов за мировой рекорд. Ранее в программе он выиграл и стометровку вольным стилем с личным рекордом 46,60, улучшив собственное достижение почти на две секунды.
В остальных дисциплинах также хватало ярких моментов. Американец Коди Миллер, признавшийся в использовании тестостерона, гормона роста и оксандролона, выиграл 50 метров брассом с личным рекордом 26,55, намного превзойдя свой пиковый результат профессиональной карьеры (27,24), а затем добавил к этому золото на 100-метровке брассом со временем 59,47. Его соотечественник Хантер Армстронг, выступавший в статусе чистого атлета, одолел двоих соперников, использовавших допинг, и выиграл 50-метровку на спине с результатом 24,21.
Для самого Армстронга это стало не только триумфом, но и возможностью пополнить тренировочный бюджет для подготовки к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Американец подчеркивал, что рассматривает Enhanced Games как трамплин, а не как конечную цель. У женщин британка Эмили Барклай первенствовала на 50-метровке вольным стилем с личным рекордом 24,09, а американка Меган Романо выиграла стометровку со временем 54,20.
Евгений Сомов, единственный представитель России в плавании на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, также поднялся на пьедестал. На своей коронной дистанции 100 метров брассом он стал вторым с результатом 59,61, уступив лишь Коди Миллеру. А в заплыве на 50 метров брассом замкнул тройку призеров, показав время 27,21. Таким образом, за вечер Сомов заработал 200 тысяч долларов призовых.
Выводы
Триумфом это назвать сложно. С точки зрения шоу и маркетинга проект сработал: стриминг на Rumble и YouTube в прайм-тайм, голливудские звезды в зале и миллион долларов за секунду истории. Организаторы продемонстрировали, что можно собрать 25 миллионов призового фонда, провести клиническое исследование и вывести на арену полсотни атлетов, среди которых были олимпийские медалисты и рекордсмены мира.
Но спортивная сторона оставила больше вопросов, чем ответов. Подавляющее большинство участников, несмотря на мощнейшую фармакологическую поддержку, не смогли приблизиться к мировым рекордам. Исключение — Кристиан Гколомеев, чей рекорд, однако, не будет признан ни World Aquatics, ни какой-либо иной международной федерацией. Более того, победы чистых спортсменов вроде Фреда Керли и Хантера Армстронга нанесли серьезный удар по главному тезису организаторов — что допинг автоматически делает атлета быстрее и сильнее. Оказалось, что фармакология — лишь один из множества факторов, определяющих результат, и без должной подготовки, дисциплины и генетической одаренности даже самые мощные препараты не превращают середняка в рекордсмена.
Медицинские и этические риски также остаются предметом ожесточенных споров. Спортивные федерации, включая ВАДА и МОК, не признают результаты Игр и уже пригрозили пожизненными дисквалификациями участникам, согласившимся на «расширенный» протокол.
В сухом остатке: Enhanced Games громко заявили о себе, но пока не стали ни научным прорывом, ни полноценной альтернативой классическому спорту. Это скорее зеркало, в котором отразились противоречия современной спортивной индустрии, включая и вопросы к некоторым рекордам прошлых лет — были ли те установлены чистыми спортсменами.