«Законы физики никто не отменял». Большинству участников Enhanced Games не помог даже допинг

Анаболические стероиды применяли 29 процентов участников. Один из победителей, пловец Коди Миллер, в интервью уточнил, что в рамках восьминедельной подготовки принимал тестостерон, гормон роста и оксандролон. Оксандролон — синтетический анаболический стероид, производный дигидротестостерона, стимулирующий синтез белка и задерживающий азот в организме. Его главное преимущество перед другими стероидами — исключительно низкий андрогенный эффект при умеренном анаболическом действии, а также сравнительно невысокая токсичность для печени. Он способствует наращиванию сухой мышечной массы, положительно сказывается на мышечной резкости и не провоцирует набор веса за счет жировой ткани. При этом, как и все анаболические стероиды, он подавляет выработку собственных половых гормонов и требует посткурсовой терапии.