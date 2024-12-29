МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил об отсутствии последовательности в антидопинговой системе в теннисе.
В ноябре орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) на сайте объявил, что вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек в августе 2024 года сдала положительный допинг-тест, в пробе было обнаружено минимальное содержание триметазидина. Спортсменка смогла доказать, что допинг попал в ее организм случайно через загрязненный препарат мелатонин, который она принимала для улучшения сна. Бывшая первая ракетка мира получила дисквалификацию на один месяц, с учетом отбытого срока ее период истек 4 декабря 2024 года. Ранее итальянец Янник Синнер не был наказан за две положительные допинг-пробы на клостебол, сданные в марте 2024 года.
«Я думаю, что Ник (Кирьос) высказал ряд обоснованных соображений, когда речь зашла о прозрачности, несоответствии протоколов и сравнении каждого конкретного случая. У нас есть игроки, которые уже больше года ждут решения по своему делу», — цитирует Джоковича RMC Sport.
«Синнер получил известие о положительных тестах в апреле, а объявление было сделано только в августе, накануне US Open. ATP не стала подробно рассказывать о том, почему они скрывали это от общественности. Затем у нас было дело Симоны Халеп и дело Швёнтек в WTA-туре, и это не лучший имидж для нашего спорта. Я просто сомневаюсь в том, как работает система. Почему к некоторым игрокам относятся не так, как к другим? Может быть, за этим стоят рейтинговые причины, а может быть, у других больше финансовой поддержки или более сильные юридические команды», — добавил серб.