Джокович заявил об отсутствии последовательности в антидопинговой системе

«Синнер получил известие о положительных тестах в апреле, а объявление было сделано только в августе, накануне US Open. ATP не стала подробно рассказывать о том, почему они скрывали это от общественности. Затем у нас было дело Симоны Халеп и дело Швёнтек в WTA-туре, и это не лучший имидж для нашего спорта. Я просто сомневаюсь в том, как работает система. Почему к некоторым игрокам относятся не так, как к другим? Может быть, за этим стоят рейтинговые причины, а может быть, у других больше финансовой поддержки или более сильные юридические команды», — добавил серб.