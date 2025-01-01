Хачанов уступил в Гонконге финалисту ТБШ. А Потапова впервые одолела скандальную украинку

Второй сет также сложился для Андреевой и Шнайдер удачно. Правда, сценарий в нём для наших девушек был вначале похожим. Им снова пришлось отыгрывать тройной брейк-пойнт. Но в четвёртом гейме россиянки взяли чужую подачу, обеспечив себе комфортное преимущество — 3:1. Удержать его у Мирры и Дианы не получилось. Паула и Онс добились обратного брейка — 3:2 в пользу представительниц России. А последнее слово в этой партии сказали всё же серебряные призёры парижской Олимпиады в паре. Они оформили брейк в восьмом гейме и подали на матч. 6:2, 6:3 — именно с таким счётом Мирра Андреева и Диана Шнайдер прошли Бадосу и Жабер в ¼ финала турнира категории WTA-500 в Брисбене. За выход в парный финал Брисбена россиянки сразятся с японским тандемом Суко Аояма/Эри Ходзуми.