Экс-первая ракетка мира призвала пересобрать систему WADA

«Я буду предельно дипломатичной и скажу, что это дело плохо пахнет. Всю систему нужно уничтожить и собрать заново. Сейчас к WADA приковано столько внимания из-за того, что они сделали с китайскими пловцами, со Швёнтек, с первыми ракетками мира. Мы же пытаемся поймать мошенников, а не людей, которые мажут тела массажными кремами или принимают снотворное, которое они использовали в течение пяти лет и которое оказалось испорчено», — сказала она.