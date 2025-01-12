Экс-первая ракетка мира призвала пересобрать систему WADA

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Восемнадцатикратная победительница турниров Большого шлема Мартина Навратилова заявила, что от системы Всемирного антидопингового агентства (WADA) «плохо пахнет» на фоне допинг-скандалов с китайскими пловцами, а также теннисистами итальянцем Янником Синнером и полькой Игой Швёнтек, ее слова приводит Sportskeeda.
«Я буду предельно дипломатичной и скажу, что это дело плохо пахнет. Всю систему нужно уничтожить и собрать заново. Сейчас к WADA приковано столько внимания из-за того, что они сделали с китайскими пловцами, со Швёнтек, с первыми ракетками мира. Мы же пытаемся поймать мошенников, а не людей, которые мажут тела массажными кремами или принимают снотворное, которое они использовали в течение пяти лет и которое оказалось испорчено», — сказала она.
«Я хочу сказать, что в этом деле ты виновен, пока не будет доказана твоя невиновность. Синнер думал, что все дело осталось позади, а теперь его пытаются привлечь к ответственности? Почему, я просто не понимаю. На это должно быть пролито больше света», — добавила Навратилова.
В ноябре орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) объявил, что вторая ракетка мира Швёнтек в августе 2024 года сдала положительный допинг-тест, в пробе было обнаружено минимальное содержание триметазидина. Спортсменка смогла доказать, что допинг попал в ее организм случайно через загрязненный препарат мелатонин, который она принимала для улучшения сна. Бывшая первая ракетка мира получила дисквалификацию на один месяц, с учетом отбытого срока ее период истек 4 декабря 2024 года.
Ранее Синнер не был наказан за две положительные допинг-пробы на клостебол, сданные в марте 2024 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что слушания по апелляции WADA на решение ITIA оправдать Синнера пройдут 16 и 17 января. В обоих случаях Синнер успешно обжаловал временное отстранение и продолжал играть. WADA требует дисквалификации спортсмена сроком от одного до двух лет.