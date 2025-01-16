Позор лучшего теннисиста России: говорил непристойности, швырял ракетку, спорил с судьями и отлетел от американца

Тай же вобрал в себя все лучшее, что было в этой игре: долгие ралли, красивые укороченные, удары по линиям. Увы, последним в этой перестрелке дрогнул именно Медведев, который до сегодняшнего дня вылетал столь рано на хардовом ТБШ еще в 2018-м. А так как год назад Даниил играл здесь в финале, через полторы недели он официально перестанет считаться игроком из мировой пятерки…