Позор лучшего теннисиста России: говорил непристойности, швырял ракетку, спорил с судьями и отлетел от американца

На Australian Open-2025 случилась очередная супер-сенсация: один из фаворитов турнира Даниил Медведев уступил Лернеру Тиену, который находится за пределами первой сотни.
Начало матча прошло в упорной борьбе: оба теннисиста уверенно попадали первым, при этом принимающие в каждом гейме брали минимум по два очка. Медведев традиционно вязал игру, однако американец был к ней готов и порой своими четкими ударами по линиям Даниила просто отправлял в нокдаун. Еще и арена горячо топила за Тиена.
Медведев первым сделал брейк и был близок к еще одному, но Лернер спасся. А затем взял четыре гейма подряд и поднял на уши всю арену — 6:3. Причем нельзя сказать, что Даниил играл хуже (по тем же невынужденным всего 14:13), просто Тиен творил что-то невероятное. При этом на сетболе россиянин успел еще и к болельщику обратиться.
Во второй партии оба начали сыпать ошибками — к середине сета одних только невынужденных было около сорока. Соперники как выдавали шикарные розыгрыши, так и грубо ошибались, в итоге из двенадцати классических геймов восемь завершились брейками.
Решающий гейм Медведев начал с 0:2, после чего счет сравнял и… дважды подряд сделал двойной заступ. Споры с судьей ни к чему не привели, более того — на следующей подаче Медведеву «foot fault» кричали уже с трибун. Арбитр под аплодисменты попросил всех уважать теннисистов. Ну, а Тиен спокойно довел тай до победы — 7:4.
Третий сет, неожиданно для всего сегодняшнего матча, с брейка не начался, хотя шанс у Медведева был. Подачу Тиена россиянин взял при 3:3, но тут же ее отдал, попутно снова сделав заступ. Следом Даниил получил штрафное очко за неспортивное поведение и второй раз за матч ни мяча на приеме не взял. Но до тай-брейка все-таки дотерпел, где:
- сначала уступал с мини-брейком;
- затем сам сделал два подряд, но тут же подачу проиграл;
- не реализовал сетбол;
- отыграл эйсом матчбол;
- и все-таки закрыл сет с третьей попытки — 10:8.
На четвертый сет американец просто «не вышел» — 1:6. Наверняка сказывалось гнетущее чувство досады от упущенной близости выхода в следующий раунд: вместо уже фирменных линий пошли ауты, да и Медведев, несмотря на поздний час, был на адреналине.
В итоге все должна была решить пятая партия. Хотя по началу казалось, что уже все решил тай-брейк третьего сета: Лернер чудом ушел с трех брейк-пойнтов, местами откровенно не добегал. Но затем американец взял свою подачу под нуль и неожиданно сам сделал брейк. Медведев сразу паритет по подачам вернул — 3:3.
Тиен окончательно ожил, к тому же публика, довольно сильно из-за позднего часа поредевшая, продолжила его тепло поддерживать. И как думаете, чего этому матчу не хватало? Правильно, дождя!
Наверное, для полного безумия осталось добавить лишь чемпионский тай-брейк. И зрители его получили, причем перед ним теннисисты еще по разу брейканули (Даниил не подал на матч).
Тай же вобрал в себя все лучшее, что было в этой игре: долгие ралли, красивые укороченные, удары по линиям. Увы, последним в этой перестрелке дрогнул именно Медведев, который до сегодняшнего дня вылетал столь рано на хардовом ТБШ еще в 2018-м. А так как год назад Даниил играл здесь в финале, через полторы недели он официально перестанет считаться игроком из мировой пятерки…
Australian Open, 2-й круг.
Даниил Медведев (Россия) — Лернер Тиен (США) — 3:6, 6:7, 7:6, 6:1, 6:7.