«Зверев уже был бы № 1, если бы не этот фарс». Немецкие СМИ — о допинге Синнера

«Помимо тенниса на этот финал падает тень допинга. Тот факт, что Синнеру снова разрешили сыграть в финале “Шлема” второй раз подряд является фарсом для многих игроков, отраслевых экспертов и энтузиастов. Зверев уже стал бы первой ракеткой мира, если бы допинг не был скрыт. Ситуация, которая не произошла бы в других видах спорта, учитывая обстоятельства дела итальянского теннисиста. НовакДжокович и Ни кКирьос, в частности, раскритиковали подход, применяемый в этом случае допинга, по сравнению с прошлыми прецедентами», — сообщается в статье корреспондента Bild Себастьяна Кайзера.