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«Зверев уже был бы № 1, если бы не этот фарс». Немецкие СМИ — о допинге Синнера

Немецкие СМИ оказали давление на итальянского теннисиста первую ракетку мира Янника Синнера перед финалом Открытого чемпионата Австралии — 2025.

Источник: Getty Images

Перед матчем с их соотечественником Александром Зверевым прдставители немецкой прессы опубликовали статьи с критикой ATP в связи с положительной допинг-пробой итальянца и его допуском на Australian Open.

«Помимо тенниса на этот финал падает тень допинга. Тот факт, что Синнеру снова разрешили сыграть в финале “Шлема” второй раз подряд является фарсом для многих игроков, отраслевых экспертов и энтузиастов. Зверев уже стал бы первой ракеткой мира, если бы допинг не был скрыт. Ситуация, которая не произошла бы в других видах спорта, учитывая обстоятельства дела итальянского теннисиста. НовакДжокович и Ни кКирьос, в частности, раскритиковали подход, применяемый в этом случае допинга, по сравнению с прошлыми прецедентами», — сообщается в статье корреспондента Bild Себастьяна Кайзера.

В эти минуты в Мельбурне проходит финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира Янником Синнером и вторым номером рейтинга ATP Александром Зверевым. Итальянец победил в первом сете (6:3).