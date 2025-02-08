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«Я с детства за “Реал”, Роналду очень нравится скоростью и завершением. Я не любитель Месси. Нравится, как Неймар обращается с мячом». Форвард «Локо» Раков о звездах

О Неймаре.

Источник: Спортс"

"Мне очень сильно нравится, как он обращается с мячом. На сборах, когда мне совсем скучно, включаю его нарезки и смотрю. Когда он в лучшие годы слева принимал мяч, делал серию финтов, убегал на скорости и завершал — это было нечто.

Я хотел бы перенять что-то от него. А что не хотел бы перенять — не знаю, не общался с ним, не знаю о его недостатках".

О Роналду и Месси.

«Я с самого детства болею за “Реал”. Из-за Роналду? Да, в тот момент Криштиану очень здорово играл. Самым любимым был Неймар, но Роналду тоже очень нравится скоростью и завершением.

Месси? Не, я не его любитель. Не знаю, почему так сложилось«, — сказал 20-летний форвард “Локо” Раков.