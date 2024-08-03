Фемке Бол добыла Нидерландам золото невероятным финишем: видео
Фемке Бол блистательно провела последний этап смешанной эстафеты.
Фемке Бол блистательно провела последний этап смешанной эстафеты.
Нидерландская спортсменка Фемке Бол принесла золото своей команде в смешанной эстафете 4×400 м на Олимпийских играх 2024 года. Результат команды Нидерландов — 3.07,43.
Второе место заняла команда США (3.07,74), третьими финишировали британцы (3.08,01).
Смешанная эстафета 4×400 метров дебютировала в программе Олимпиад на предыдущих Играх в Токио-2020. Тогда победу в эстафете одержала сборная Польши. В Париже поляки заняли последнее седьмое место из финишировавших команд.
24-летняя Фемке Бол впервые завоевала золото Олимпийских игр. В Токио нидерландка добыла бронзу на дистанции 400 метров с барьерами.
Париж, Франция. Легкая атлетика. Смешанная эстафета 4×400 метров