Фемке Бол добыла Нидерландам золото невероятным финишем: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241958&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нидерландская спортсменка Фемке Бол принесла золото своей команде в смешанной эстафете 4×400 м на Олимпийских играх 2024 года. Результат команды Нидерландов — 3.07,43.

Второе место заняла команда США (3.07,74), третьими финишировали британцы (3.08,01).

Смешанная эстафета 4×400 метров дебютировала в программе Олимпиад на предыдущих Играх в Токио-2020. Тогда победу в эстафете одержала сборная Польши. В Париже поляки заняли последнее седьмое место из финишировавших команд.

24-летняя Фемке Бол впервые завоевала золото Олимпийских игр. В Токио нидерландка добыла бронзу на дистанции 400 метров с барьерами.

Париж, Франция. Легкая атлетика. Смешанная эстафета 4×400 метров