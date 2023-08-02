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10:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Мэрия Волгограда отозвала иск в суд на Елену Исинбаеву

Власти города хотели взыскать со спортсменки 124 тысячи рублей за пользование подземной парковой.

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Источник: РИА "Новости"

Председатель комитета по информационной политике администрации Волгограда Алексей Трункин заявил, что мэрия города отозвала иск в суд на двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву.

Ранее мэрия Волгограда подала иск в суд Исинбаеву о взыскании средств за пользование подземной парковкой. Иск был подан к группе лиц, в числе которых была спортсменка и еще три человека. Как следует из документации дела на сайте Арбитражного суда Волгоградской области, общая сумма к взысканию составляла 124 тысяч рублей. Сейчас в карточке дела размещено ходатайство об отказе от иска.

«Исинбаева полностью оплатила долг, поэтому иск был отозван», — цитирует Трункина ТАСС.

В июле спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет.

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева родилась и проживала в Волгограде, в 2004 и 2008 годах стала чемпионкой Олимпийских игр в прыжках с шестом, в 2012 году завоевала бронзовую медаль. В ее активе 28 мировых рекордов.

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