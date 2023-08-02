Мэрия Волгограда отозвала иск в суд на Елену Исинбаеву
Власти города хотели взыскать со спортсменки 124 тысячи рублей за пользование подземной парковой.
Власти города хотели взыскать со спортсменки 124 тысячи рублей за пользование подземной парковой.
Председатель комитета по информационной политике администрации Волгограда Алексей Трункин заявил, что мэрия города отозвала иск в суд на двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву.
Ранее мэрия Волгограда подала иск в суд Исинбаеву о взыскании средств за пользование подземной парковкой. Иск был подан к группе лиц, в числе которых была спортсменка и еще три человека. Как следует из документации дела на сайте Арбитражного суда Волгоградской области, общая сумма к взысканию составляла 124 тысяч рублей. Сейчас в карточке дела размещено ходатайство об отказе от иска.
«Исинбаева полностью оплатила долг, поэтому иск был отозван», — цитирует Трункина ТАСС.
В июле спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет.
Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева родилась и проживала в Волгограде, в 2004 и 2008 годах стала чемпионкой Олимпийских игр в прыжках с шестом, в 2012 году завоевала бронзовую медаль. В ее активе 28 мировых рекордов.