Как правильно бегать: тренировки, которые принесут пользу всему организму

Здесь все очень просто: когда вам больше нравится. Принципиальных различий в этом случае нет. Ориентироваться можно на ваш собственный график, свободное время и силы. Если вы хотите бегать в первой половине дня, но не знаете, как правильно тренироваться утром, то вот несколько советов. Первый: если хотите похудеть, то утром нужно бегать на голодный желудок. В этом случае перерыв между ужином и завтраком не должен составлять более 10 часов, иначе вам будет тяжело. Второе: соблюдайте режим дня. Перед пробежкой нужно успеть и выспаться.