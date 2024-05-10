UFC Сент-Луис: Льюис vs Насименто

Деррик Льюис — Родриго Насименто

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456255733&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Деррик Льюис (27 побед, 12 поражений; 22 КО/ТКО) — Родриго Насименто (11 побед, 1 поражение; 2 КО/ТКО, 6 SUB)

Тяжелый вес, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Льюиса 1.63, победа Насименто 2.29

Прогноз редакции: победа Льюиса

Матчмейкеры UFC вновь противопоставили Деррику Льюису соперника из Бразилии, чьим козырем является грэпплинг. «Черный зверь» в 2023 году уступил другому бразильцу Жаилтону Альмейде, который в течение 5 раундов контролировал ход поединка в партере, но не смог провести Льюису болевой или удушающий прием. Родриго Насименто в интервью перед боем говорил о том, что планирует взять верх над американцем в стойке.

Деррик Льюис — Родриго Насименто Сделать ставку

14 побед, которые Деррик Льюис завоевал нокаутом — рекордный показатель не только для тяжелого дивизиона, но и для всех весовых категорий в UFC. Если Родриго действительно решит померяться ударной мощью с Льюисом в стойке, «Черный зверь» с удовольствием заберет себе бонус за «Нокаут вечера».

Хоакин Бакли — Нурсултон Рузибоев

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456255340&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хоакин Бакли (18 побед, 6 поражений; 13 КО/ТКО) — Нурсултон Рузибоев (34 победы, 8 поражений, 2 ничьи, 2 NC; 12 КО/ТКО, 20 SUB)

Полусредний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Бакли 1.79, победа Рузибоева 2.04

Прогноз редакции: победа Рузибоева

Хоакин Бакли выступит на земле родного Сент-Луиса впервые за восемь лет. После того, как Бакли в марте нокаутировал Висенте Люке, он не переставал сообщать промоушену о желании выступить в штате Миссури. Именно там боец занимался борьбой в одной команде с Майклом Джонсоном, до того, как переключиться на занятия смешанными единоборствами. Бакли победил в трех поединках подряд после того как опустился в полусредний дивизион, две победы одержал нокаутом. Смена весовой категории положительно повлияла на результаты атлета, он занимает 11 строчку рейтинга новой для себя категории. Однако добыть победу в родных стенах будет не так просто.

Хоакин Бакли — Нурсултон Рузибоев Сделать ставку

Противостоять Бакли будет Нурсултон Рузибоев, также спустившийся в категорию до 77 кг из среднего веса. Боец из Узбекистана потратил менее чем по одному раунду на то, чтобы финишировать двух оппонентов в UFC. Всего на счету Рузибоева 25 побед в первом раунде, он выиграл досрочно в 10 поединках подряд, эта серия не прерывается с 2019 года.

Автор портала Sherdog Том Фили указывает на то, что уровень оппозиции уроженца Ташкента сложно оценить и видит преимущество представителя США в будущем противостоянии. Стоит учитывать, что выступление в родном городе для Бакли может являться дополнительным стрессовым фактором. Хоакин всегда готов пойти на риск ради зрелищной победы и возможность того, что Нурсултон потушит Бакли свет встречным ударом является вполне реальной.

Чейс Хупер — Вячеслав Борщев.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456254085&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чейс Хупер (13 побед, 3 поражения, 1 ничья; 4 КО/ТКО, 6 SUB) — Вячеслав Борщев (7 побед, 3 поражения, 1 ничья; 6 КО/ТКО)

Легкий вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Хупера 2.25, победа Борщева 1.65

Прогноз редакции: победа Борщева

Лучше всего американца Чейса Хупера описывает его тренер, экс-боец UFC Джефф Хьюлэнд. Джефф выступал в промоушене во времена Криса Лебена, Вандерлея Сильвы и Тито Ортиза. После завершения профессиональной карьеры Хьюлэнд начал готовить новое поколение бойцов смешанных единоборств в зале Enumclaw. Хупер тренировался под руководством Джеффа с раннего детства и меньше всех из сверстников походил на будущего бойца. Помимо отсутствия выдающихся атлетических данных, Хупер был стеснительным ребенком и мало взаимодействовал с другими. Однако годы упорных тренировок привели к том, что уже в 14 лет Чейс беспощадно расправлялся с соперниками на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу и одноклубниками на тренировках. В итоге Хупер дебютировал в MMA едва закончив школу и заинтересовал скаутов UFC. Чейс провел в главном мировом промоушене уже восемь поединков и победил в пяти из них.

Чейс Хупер — Вячеслав Борщев Сделать ставку

Несмотря на то, что Хупер продолжает развивать технические навыки, слабым место двадцатичетырехлетнего американца по-прежнему остается ударная техника. Вячеслав Борщев является ударником мирового класса и способен разбить противника в стойке, закончив поединок досрочно в любой момент. Марк Диакеси и Майк Дэвис победили россиянина за счет успешных переводов и контроля на земле. Чейс Хупер владеет выдающимися навыками болевых и удушающих приемов в партере, но тейкдауны и борьба в стойке — не самые сильные аспекты его стиля. Говорят, что математика в MMA не работает, но показатель точных силовых ударов за минуту в исполнении «Славы Клауса» обещает серьезные проблемы Чейсу Хуперу. Прогноз подготовил Сергей Березовский, редакция Sportmail.ru.

erid: 2VtzqvmL6hE.