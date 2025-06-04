Минус жир, плюс рельеф: как женщинам сушиться без вреда для здоровья

В мире фитнеса сушка давно перестала быть термином только для бодибилдеров — сегодня это цель тех девушек, которые хотят рельефное тело, упругие ягодицы и стройные ноги, а не просто минус на весах. Чтобы добиться желаемого результата, понадобится время, сила воли и дисциплина. Продолжительность сушки обычно составляет 6−8 недель — этого хватает, чтобы прокачать мышцы и придать им рельеф за счет уменьшения подкожно-жирового слоя.